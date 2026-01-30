鄭麗文「台灣人應接受自己是中國人」　綠營：尊重但難以被社會接受

記者杜冠霖／台北報導

《經濟學人》29日刊出國民黨主席鄭麗文專訪內容，提及中國持續於台灣周邊進行軍演情勢下，鄭麗文仍反對提高軍事支出，並主張「台灣人應接受自己是中國人」，且盼與中共總書記習近平和解，讓國民黨重返執政。對此，民進黨團今（30日）回應，尊重鄭麗文自認中國人，但相關說法難以被社會接受，台灣與中國互不隸屬是基本共識。

▲中國國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）



民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這個分成兩個部分，民進黨團接受鄭麗文主席自認是中國人，因為他們叫中國國民黨。但中國國民黨不可能代表中華民國人民，去接受習近平所提的和平方案，因為對方已經告知，沒有所謂的一國兩制，大家都知道一國兩制活生生的例子，香港已經不是一國兩制了。

鍾佳濱質疑，所謂習近平的和平方案，難道鄭麗文想當中國人，中國國民黨會要求中華民國人民接受習近平的一國兩制和平方案嗎？門都沒有。

而鄭麗文也在專訪中坦言，她的國家認同與主流民意有落差，原因就是民進黨長年推動去中國化。對此，鍾佳濱表示，鄭麗文要去中國，請便，台灣是民主教育，所有課綱都是透過公民參與審議形成，沒有所謂意識形態。

鍾佳濱指出，反倒是國民黨威權統治時期，很多這個年代的學子飽受黨國意識形態荼毒。在教育已經維持公民自主情況下，說有所謂去中國化的宣傳，太看輕台灣人民的智慧。如果所謂的民進黨去中國化宣傳，不能改變鄭麗文主席自以為中國人的意念，那憑什麼認為能夠改變其他2300萬台灣人民，自認是台灣人的信念呢？