地方 地方焦點

竹山竹秀苑日間照顧中心今開幕　南投全縣日照中心達34家

▲竹山國中學區首家日照中心「竹山竹秀苑」開幕。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設之「竹山竹秀苑日間照顧中心」，今日正式於竹山中和里活動中心二樓開幕；院方指出，該中心為竹山國中學區內第一家日照中心，並獲秀傳醫療體系總裁黃明和慷慨捐贈100萬元，為在地長照量能注入強心針。

今天開幕現場來賓包括南投縣長許淑華，縣議員蔡孟娥議員、陳玉玲，竹山鎮長陳東睦與多位縣府主管、多位鎮民代表和里長，以及和興社區、中和社區的長輩們；現場同時展出最近進行的「竹藝混齡共學共創」系列課程，由東海大學學生連續四週擔任志工，陪伴長輩跨代完成的多件手作創意作品成果。

根據最新統計，南投縣截至114年底65歲以上長者已逾10萬人，占總人口22.66%，高齡化程度高居全台第三；許淑華表示，為因應縣內高齡化社會需求並落實「一國中學區一日照中心」政策，全縣32個國中學區中已有28個學區完成或規劃設立日照中心，布建率達87.5%，竹山竹秀苑使全縣日照中心總數達到34家，有效緩解南投縣長照壓力。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，竹山竹秀苑是前山基金會繼名間竹秀苑後打造的第二個在地溫馨日照中心，採失能、失智混合型服務模式，可收托竹山、集集、名間及鹿谷等鄉鎮30位長輩；該中心打造明亮舒適的空間、舒適木作椅、適合長輩休息的躺椅及運動設備，除提供生活照護、協助沐浴及備餐服務，更結合該院專業醫事團隊，提供長輩從健康評估到延緩失能等不中斷的照護服務。

竹山竹秀苑另於課程安排上透過「共學共創」，讓大學生陪伴長輩一起參與、創作、分享，找回自信與生活動能；秀傳總裁黃明和也拋磚引玉，慨捐100萬元用於充實日照中心的設備，希望竹秀苑不僅是現有的照護場域，未來能結合更多資源，照顧需要幫助的長輩，讓每位長者都能在專業且舒適的環境中享受生活。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

