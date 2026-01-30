　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲學霸役男酒後遭多元計程車運將丟包於台64線，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

頂大學歷的替代役男25日遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛「丟包」在台64線，被4輛車輾斃身亡，引發社會對叫車平台、車隊以及整體制度的關注。逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗指出，這起悲劇並非單一人的錯，而是制度漏洞所導致，呼籲社會理性討論交通治理改革。

叫車平台再發生一起悲劇，酒醉旅客遭丟包在快速公路後喪命，侯勝宗在臉書分析指出，如該事件探討僅停留在「司機有沒有錯」、「平台有沒有責任」、「誰該賠」、「誰該被停權」，下次悲劇還是會再來，因為這並非單一個人的問題，而是一個被制度默許的漏洞。

平台責任不可外包　高風險情境缺安全機制

侯勝宗也點出三大制度面問題和重點，首先平台不只是「媒合者」，制度性責任未落實。侯勝宗指出，現行叫車平台能決定誰能上線、誰能接單、怎麼派單、怎麼結單、怎麼停權。叫車平台不是路邊的電話號碼，而是實際掌握運輸行為的系統設計者。如果平台可以用演算法提高效率，卻不能用系統降低風險，那麼「我只是媒合」這句話，就只是責任外包。

他說，尤其在夜間、酒後、弱勢乘客、快速道路上下車這些高風險情境，平台如果只用「GPS到點＝行程結束」，卻沒有任何「乘客是否安全下車」的確認機制，那麼這個風險，遲早會爆。他認為平台該負的，不是情緒性的道德責任，而是制度性的營運責任，包括誰可以上線、哪些情境要強化安全流程、異常發生時系統能不能即時介入，以及出事後，資料是否完整、責任是否可追。

車隊管理也不能卸責　空有制度卻無人落實

第二個問題則是車隊與車行現場管理失能，司機安全教育不足。侯勝宗指出，車隊與車行就沒責任嗎？當然更不是。平台負責「系統」，但車隊與車行負責的是「人」。招募、訓練、督導、文化，這些都不可能完全交給平台。如果一個司機不知道夜間下車該注意什麼、不知道酒後乘客不能隨便丟包、不知道遇到異常狀況該回報、該停車、該陪同，那不是一個人的問題，而是整個組織沒有把風險當成日常管理。

侯勝宗強調，車隊應該負擔的是現場管理責任，包括高風險情境的教育訓練與演練、行程結束流程的抽查、申訴與事故的內部檢討與再訓練，以及出事時，不失聯、不切割的支援責任，否則，「有車隊」只剩下名義。問題是主管單位有要求嗎？車隊有執行嗎？更可悲的是，車行的角色早就被虛位化、失能化了，事實是空有制度，卻無人執行。

國外已不接受「平台只是媒合」 責任不可忽視

第三個重點則是國外經驗已解決此問題，台灣制度落後。侯勝宗指出，英國、新加坡、澳洲與美國多個城市，政府已不再接受「平台只是媒合」說法，他們將運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任。重點不是懲罰，而是「你既然能影響這趟行程，就必須為這趟行程的安全負責。」

補上制度漏洞　務實改革三大策略

第四個重點則在於補上制度的漏洞。侯勝宗強調，解決問題現在最需要的做的，不是更多的獵巫，而是三件很務實的事，包括把平台納入運輸安全監理，不是管價格，而是管安全流程、資料義務與事故回報；其次是把「安全下車」變成系統預設，而不是良心選項，高風險情境要有更強的確認與關懷機制，最後應該讓車隊成為安全文化的守門員，而不是只會派車的中介人，其中司機素質把關與持續教育訓練，才是根本之道。

侯勝宗說，這起事件很痛。但如果只停在「誰錯了」，而不去問「為什麼這個錯誤會這麼容易發生」，那麼下一次，只是換一個人、換一條路、換一個家庭。平台帶來效率沒有錯，但效率不能用犧牲安全來交換。真正成熟的社會，不是沒有事故，而是每一次事故，都能逼制度往前走一步。

01/28 全台詐欺最新數據

ET快訊
長榮空姐猝逝　座艙長遭開鍘！連降2級拔管理職
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

