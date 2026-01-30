　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

響應教宗「世界和平日文告」　賴清德：任何武力脅迫都無法帶來和平

▲▼總統賴清德。（資料照／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前致函教宗良十四世，響應「2026年世界和平日文告」。賴清德於該函內容提及，自己深信，任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。

總統府表示，總統賴清德日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」，總統致教宗函內容全文如下：

教宗聖座：

聖座2026年世界和平日文告，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，追求建立在愛與正義上的真正和平，並將此理念落實於日常生活中。本人深表認同及感佩。

聖座以「黑暗與光明的對比」指出，人類正處於新世界誕生的艱難時刻，唯有看見並相信光明，方能戰勝黑暗。本人感觸尤深，早在1921年，台灣民主先驅蔣渭水先生即倡議非武力與世界公民理念，期許台灣成為「世界和平第一關的守衛」。

今日，位處第一島鏈戰略位置的台灣，牽動世界地緣政治發展，台海和平穩定攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮重要基石。本人一再強調，民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。

台灣面對區域內極權國家長期軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件，藉以矮化我主權地位等作為，始終選擇以實際行動維護台海和平。

台灣願在對等與尊嚴原則下，持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。本人深信，任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。

聖座指出，因先進科技及人工智慧持續運用於軍事領域，正加劇武裝衝突的悲劇風險。本人對此深有同感，並認為各國應共同建立規範，確保科技發展不遭濫用於破壞和平。

台灣正推動「AI新十大建設」，規劃於2040年前培育50萬名AI人才，並持續發展可信賴的人工智慧與半導體產業，也願強化國際供應鏈，成為維護區域和平的穩健力量，並協助中小微型企業導入人工智慧完成數位與綠色升級轉型，回應氣候變遷挑戰。

聖座文告指出，肩負最高公共責任者，應本於互信、誠意進行談判與忠實履行承諾，建立更具人道精神的國際關係。台灣積極推動價值外交，並以自由、民主、法治等價值為基石，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神，與志同道合國家緊密合作，共同對應全球挑戰，就是以行動證明台灣樂願承擔國際責任，為全球福祉貢獻心力。

本人謹代表台灣人民及政府，重申願以具體行動，與教廷攜手促進世界和平，共同實踐以人權為核心的普世價值。謹向聖座申致最崇高之敬意，並祝

聖躬康泰

教運昌隆

總統賴清德出席署務會報　致贈各警察局年節加菜金

總統賴清德出席署務會報　致贈各警察局年節加菜金

警政署在30日舉辦2026年第一次署務會報，總統賴清德、內政部長劉世芳也到場，總統賴清德則提到2025年12月間發生的張文在台北市犯下的隨機傷害事件，感謝警員與熱心市民制止暴力行為，防止傷害持續擴大。

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

賴清德施政加薪也減稅：3族群免稅　喊台灣社會福利已不輸世界

賴清德施政加薪也減稅：3族群免稅　喊台灣社會福利已不輸世界

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

