黃敏惠主持勞工及青年發展處佈達　強化跨域施政

▲▼ 嘉市勞青處、企劃處、環保局聯合佈達黃敏惠期勉跨域歷練，期冀打造高效率市政團隊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠今（30）日上午8時30分於市府8樓第1會議室主持新任勞工及青年發展處、企劃處處長及環境保護局局長聯合佈達宣誓典禮，透過人事調整與組織優化，強化主管跨域歷練，全面提升施政效能。典禮在主計處處長陳忠誠監交下完成印信交接。

黃敏惠市長宣布，新設立的勞工及青年發展處，由原民政處處長林家緯接任首任處長；市府智慧科技處因應業務功能調整更名為企劃處，由原智慧科技處處長楊張建南擔任首任處長；環境保護局局長則由原代理局長孫意惇真除。

黃敏惠表示，面對全球產業快速變遷與勞動市場結構轉型，青年是城市創新的重要動能，勞工則是社會穩定與經濟發展的根基。嘉義市位處嘉南科技走廊核心，近年憑藉優質醫療、教育、長照與生活機能，吸引青年與專業人才回流，目前勞動力人口約12.9萬人、青年人口近6萬人，正是城市邁向產業升級與人口再平衡的關鍵階段。

為因應產業轉型、青年發展與勞動權益等多重挑戰，市府新設「勞工及青年發展處」，透過專責化與整合化組織架構，統籌推動勞工權益保障、青年公共參與、就業創業輔導及在地人才培育政策，期盼成為推動市政發展的重要引擎。

新任勞工及青年發展處處長林家緯，為國立中正大學社會福利學系碩士，曾任市府社會處處長及民政處處長，行政資歷完整；副處長莊彩鴦具備深厚勞政與社政經驗，將協助新設處室業務穩健推動。

原智慧科技處更名為企劃處後，將聚焦市政整體策略規劃與智慧治理發展。新任處長楊張建南，世新大學口語傳播系畢業，曾任市府機要專員及智慧科技處處長，未來將持續整合市政策略與施政目標。

新任環境保護局局長孫意惇，國立臺灣大學環境衛生研究所碩士，自基層稽查員一路歷練至副局長，具備完整環保專業與行政經驗，期許持續推動嘉義市低碳轉型與淨零永續政策；副局長陳嘉興則將以工程專長，協助推動綠能永續循環園區相關建設。

黃敏惠強調，職務歷練是活絡組織與激發創新最直接有效的方式，透過換位思考與跨域合作，以新思維創造新作為，讓市政服務更貼近市民需求。未來市府團隊將朝「經濟共榮、社會共創、環境共生」目標邁進，攜手打造共享、共好、永續發展的嘉義市。