社會 社會焦點 保障人權

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

一名二寶媽在社群平台PO文控訴，日前搭乘桃園喜來登飯店接駁車前往高鐵站，未料半途就被司機抱怨「小孩太吵」，隨後直接在交流道附近路邊停車，將他們一家4口趕下車，丟包在完全陌生的地方，直呼「真的太扯」。對此，飯店公關今(30日)回應，表示當下孩子不斷哭鬧並踢踹司機椅背，基於安全考量，司機才會做出如此處置，後續公司已進行安全教育，並給予相對應的懲處，同時致電向該名客人道歉、給予補償。

▲▼桃園喜來登飯店接駁車司機遭控丟包乘客，飯店公關回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園喜來登飯店接駁車司機遭控將乘客一家人丟包在路邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該名二寶媽表示，當天在喜來登飯店退房後預約的接駁車前往桃園高鐵站，但上車後大寶因想睡加上暈車就開始哭，還說他想吐，司機這時先警告「吐在車上要付清潔費」，隨後大寶就開始一直大哭，「本來想說還好，只剩15分鐘的路，同車也只有一組夫妻，他們表示沒有在意，因為這年紀的小朋友就是這樣，沒想到接駁車司機卻說這樣太吵了，他沒辦法服務我們，要找地方讓我們下車。」

▲▼桃園喜來登飯店接駁車司機遭控丟包乘客，飯店公關回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

二寶媽說，當下只覺得傻眼，本來想說至少會在前往高鐵站的路上讓他們下車，結果並沒有，司機直接找了一個最近、但是是反方向的交流道下去，立刻路邊停車要他們下車自己想辦法，「附近完全沒有門牌跟店家，還是我們要求至少找一個有門牌的地方，他才願意往前開，然後我們就這樣被趕下來囉，邊卸行李邊抱怨不好意思真的太吵了，我們就這樣兩大兩小被丟在一個陌生的地方，外面還在飄雨，真的太扯！」

由於日前才剛傳出頂大資優生喝醉，叫來多元計程車返家，卻遭Bolt平台司機惡意丟包在台64快速道路上，結果遭4車輾斃事件，此時又傳出接駁車丟包案，立即引起輿論關注。

桃園喜來登飯店公關今也做出回覆，表示事發當天為1月27日上午11點半，當時出發前該組客人的孩子在飯店大廳就十分吵鬧，上了接駁車以後依舊沒有改善，在車上蹦蹦跳跳還踹司機的椅背，換了位子後一樣是這種情況，車上的其他乘客也有表示安全上的顧慮，因此司機才會請客人下車；公關表示，整個事件過程中，司機確實不應該在路旁邊就請客人下車，針對這部分公司有再進行安全教育，以及對該名司機有相對應的懲處，另外客人端的部分，公司有主動致電道歉，並給予會員點數補償。

▼桃園喜來登飯店公關回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園喜來登飯店接駁車司機遭控丟包乘客，飯店公關回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

