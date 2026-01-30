駕駛不適釀禍！自小客衝對向「連撞2車」零件噴滿地　車頭爛毀

▲29歲蔡姓駕駛疑似因身體突然不適，導致車輛失控偏移至對向車道，接連撞擊兩部轎車。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區宏平路於今（30）日上午發生一起驚險的連環交通事故，29歲蔡姓男子駕駛自小客車行經該處時，疑似因身體突然不適，導致車輛失控偏移至對向車道，接連撞擊兩部轎車。小港分局獲報後趕往現場處理，並進行交通疏導。所幸事故中僅兩人輕傷，經檢測三方駕駛也無酒駕。

今天（30日）上午9時許，小港分局接獲報案，指稱宏平路段發生多車擦撞事故，據警方調查，事發當時蔡姓男子（29歲）正駕駛自小客車沿宏平路由西向東行駛，途中疑似因身體突發不適，整輛車失控向左偏移，跨越車道分界線駛入對向車道。

蔡男先是不慎與對向行駛中、由鄭男（53歲）駕駛的自小客車發生正面碰撞，隨後強大的撞擊力道波及另一名由洪男（49歲）駕駛的自小客車，造成三方車輛嚴重毀損，現場零件散落一地。

蔡姓駕駛與鄭姓駕駛因碰撞造成身體多處擦挫傷，所幸傷勢輕微，兩人現場接受包紮後均表示不願就醫。警方當場對三方駕駛進行酒精測試，結果數值均為0，確認無酒駕情事。目前詳細的肇事責任與確切原因，仍有待交通警察大隊進一步分析研判。