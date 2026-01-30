黃色小鴨成關鍵線索　布袋警助女學生尋回失竊腳踏車

▲▼腳踏車失而復得，布袋警暖心協尋助女學生安心上學。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局布袋聯合所日前執行巡邏勤務時，一對母女神情慌張走進派出所報案，表示女兒的腳踏車遭竊，由於腳踏車是女學生每天上學的重要代步工具，希望警方協助尋找。

警方了解後，先行安撫母女情緒，並詳細詢問腳踏車停放的時間與地點。女學生表示，當日上午6時騎乘腳踏車外出，將車停放在布新橋前公車站牌旁後，轉搭嘉義客運前往朴子市上學，直到下午5時返家時，才發現腳踏車不翼而飛，四處尋找仍未果，讓她相當不知所措。

布袋聯合所副所長陳世偉與警員郭永欣接獲報案後，立即前往周邊街道、公園及巷弄積極搜尋。經過約1小時的查找，警方於中正路萊爾富超商前，發現一輛外觀特徵相符的水藍色腳踏車，且把手旁掛有一隻黃色小鴨，與報案人描述完全一致。

警方隨即聯繫母女到場確認，確認為失竊腳踏車無誤。母女見到腳踏車失而復得，難掩喜悅之情，頻頻向員警道謝，直呼「警察先生謝謝您，真的很辛苦！」場面溫馨感人。

布袋分局分局長林明韋表示，本案員警展現積極主動、為民服務的精神，迅速協助民眾找回失物，值得肯定與嘉許，也讓民眾實際感受到警方守護地方、貼心服務的用心。

警方同時呼籲，民眾停放腳踏車時應選擇明亮、安全的地點，並使用牢固鎖具加強防護，以降低失竊風險，避免成為宵小覬覦的目標。