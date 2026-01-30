酒醉撞傷頭被送急診！南投男髒話狂譙　揮拳毆「2護理師」遭送辦

▲南投東華醫院急診室暴力事件，2護理師遭酒空撞傷頭男子揮拳毆打。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣竹山鎮東華醫院29日上午發生一起醫療暴力案件！警消接獲院方報案指稱，醫院急診室內有病患情緒失控攻擊醫護，隨即派遣人車趕赴現場處理。警方抵達後發現，現場一名蕭姓男子不僅辱罵醫護，更揮拳毆打護理師，立即將人壓制，目前全案已依法偵辦。

警方29日上午7時50分接獲院方報案，一名50歲蕭姓男子因酒後撞傷額頭血流不止，被送往東華醫院就診。院方收治發現，蕭男左額頭受有約3x1公分撕裂傷、深度約0.5公分且持續出血的傷口，醫師指示需進行縫合。未料，渾身酒氣、情緒不穩的蕭男，竟在粘姓、鍾姓及曾姓護理師嘗試止血時，不斷以粗口辱罵，更動手拉扯醫療器材。

蕭男在治療過程中更揮拳攻擊，造成粘姓專科護理師頭部及下巴受傷，曾姓護理師左手肘亦受有抓傷挫傷。員警獲報到場後，蕭男仍拒絕配合且企圖攻擊員警，在醫院門口遭警方強力壓制。由於蕭男在打完破傷風針後拒絕繼續治療，最後醫療人員解開約束，將人交由警方帶回，蕭男被依妨害公務罪嫌送辦。

竹山東華醫院院長張國翊說，醫療暴力零容忍，一定會守護醫護人員的安全，因此院方第一時間就通報警方，受傷同仁也已驗傷提告，院方嚴厲譴責醫療暴力，除頒發慰問金慰問受傷同仁，也會協助相關法律程序，維護醫護人員安全工作環境和尊嚴。