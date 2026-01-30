退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

▲特戰指揮部退役的陳嫌，將表弟騙去柬埔寨，又養逃逸外勞夜奔軍營偷倒廢棄物。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局二大三隊破獲一名桃園陸軍特種作戰指揮部退役的士官，在退伍後竟然不務正業，先將自己的表弟騙去柬埔寨當詐騙集團豬仔，後來又在桃園地區成立廢棄物清理公司，養了四名逃逸外勞打黑工，並且趁深夜帶著逃逸外勞夾帶要丟棄的廢棄物品，直接跑到廢棄軍營裡偷倒，最後遭警方搜索。

警方調查，26歲的陳姓男子，原本在桃園陸軍特種作戰指揮部士官，2024年退伍之後不務正業，勾結28歲的初姓、吳姓兩位軍中同袍，並且慫恿自己的表弟前往泰國協助收款工作，並且可以有大筆獲利收入，讓表弟心動不已。

但是沒想到，陳姓表弟到了泰國之後，立刻被帶往泰緬邊境詐欺園區痛毆，威脅從事電信詐騙工作，事後陳姓男子又得知表弟家屬救人心切，立刻勾結其他23歲楊姓男子，假冒電信詐欺園區負責人，向家屬表示清償債務、支付贖金就可以放人。

家屬不疑有他，陸續支付165萬給楊姓男子，最後才讓表弟順利返回台灣，警方發現，陳姓男子離譜行徑還不只這件，在2025年5月間，從人力仲介花每位3、5萬元不等的價格購買逃逸外勞，並且均將人藏在桃園楊梅地區的透天厝躲藏。

警方事後在2025年9月份進行搜索，發現陳姓男子成立廢棄物清運公司，專門替人清理廢棄物，但是卻沒有合法、合規的執照，所以只能趁深夜帶著逃逸外勞，憑藉著志願役軍人經驗，找到廢棄的軍事用地偷倒廢棄物。

警方事後查扣相關證物，並且依照規定拘提搜索，訊後依照妨害自由、加重詐欺以及《廢棄物清理法》等罪嫌，將陳姓男子等人移送新竹地方法院，事後陳被裁定收押禁見，最後案件偵查終結具提對陳求刑有期徒刑12年。