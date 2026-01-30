民眾黨版軍購條例付委　行政院：政院版才能建立國防所需戰力

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院院會今（30日）僅將民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，再度放生行政院版。對此，行政院發言人李慧芝說，民眾黨團的草案只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，政院版是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府所提出，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

行政院發言人李慧芝沈重表示，立法院無視行政院早在去（2025）年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。