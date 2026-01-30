　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海冰消融「挪威北極熊」反而變壯了！科學家追蹤30年超意外

▲▼北極熊。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威斯瓦巴的北極熊30年來反而長得更好。（示意圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

最新研究顯示，挪威北極群島斯瓦巴（Svalbard）的北極熊近30年來不減反增，體型明顯變胖且健康狀況良好，讓長期追蹤的科學家們大感意外。這項發現已發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

海冰減少　北極熊反而變胖

BBC、CBS報導，挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）資深科學家阿爾斯（Dr Jon Aars）帶領團隊，於1992年至2019年間，針對770頭成年北極熊進行體重與體型測量。

結果竟發現，北極熊的體脂肪增加，體型明顯變得更加壯碩。令人費解的是，同一研究時期，斯瓦巴地區每年無冰天數，以每年約4天的速度遞增，最終多了將近100天。

▲▼北極熊。（圖，示意圖／達志影像／美聯社）

阿爾斯說，「對熊來說，長得越胖，活得越好。當海冰如此大量消失的情況下，我原本預期看見（北極熊）身體狀況下滑。我相當驚訝，因為自我開始研究以來，我們已經失去了太多海冰。」

2大原因讓北極熊長更好

研究團隊認為，斯瓦巴的北極熊已適應海冰減少，轉而捕食更多陸地獵物，包括馴鹿和海象。

挪威1950年代立法保護海象以來，海象數量大幅回升，成為北極熊新的脂肪來源。此外，可用冰層面積縮小時，海豹反而集中在較小區域，讓北極熊更容易獵食。

阿爾斯指出，「現在有更多海象可供獵捕，牠們也可能更有效率地捕獵海豹。」

▲▼北極熊在北極海活動。（圖／達志影像／美聯社）

好消息只是暫時　海冰融化仍急迫

不過專家警告，這個好消息恐怕只是暫時的。隨著海冰繼續減少，北極熊們將被迫長途跋涉得更遠，才能抵達覓食地點，而這會消耗更多能量與珍貴脂肪。

國際北極熊組織（Polar Bears International）首席研究科學家懷特曼（Dr John Whiteman）表示，「短期來看是正面的，但身體狀況只是其中一片拼圖。其他研究發現，無冰天數增加已降低幼熊、亞成體及老年母熊的存活率。」

懷特曼強調，儘管短期情況可能因地而異，但北極熊需要海冰才能生存。在加拿大西部的哈德遜灣（Hudson Bay）等其他北極地區，北極熊數量仍因全球暖化而下降，「長期來看，如果海冰消失持續無法獲得控制，我們知道北極熊最終會消失。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定
學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉
喝酒加性行為「判鞭刑140下」　女被打到當場昏厥
周杰倫愛店突宣布「暫時休業」　粉絲手刀標記天王
獨／丟包頂大生害命！Bolt司機「寒假要出國」　改20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓空軍運輸機「引擎異常」　緊急迫降日本沖繩

喝酒加上性行為「被判鞭刑140下」　印尼女被打到當場昏厥

海冰消融「挪威北極熊」反而變壯了！科學家追蹤30年超意外

普吉島驚見活春宮！　嘟嘟車上「裸身激戰」忘情交纏

防範台灣有事！沖繩實施「疏散離島居民」桌面推演　假定武力攻擊

亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

向柬埔寨發洩！李在明怒嗆要詐騙集團「家破人亡」：韓國人不好惹

習近平可能回訪英國　下議院議長：不得進入國會

海撈近8千億！女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒　越南政府將拍賣

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

快訊／南韓空軍運輸機「引擎異常」　緊急迫降日本沖繩

喝酒加上性行為「被判鞭刑140下」　印尼女被打到當場昏厥

海冰消融「挪威北極熊」反而變壯了！科學家追蹤30年超意外

普吉島驚見活春宮！　嘟嘟車上「裸身激戰」忘情交纏

防範台灣有事！沖繩實施「疏散離島居民」桌面推演　假定武力攻擊

亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

向柬埔寨發洩！李在明怒嗆要詐騙集團「家破人亡」：韓國人不好惹

習近平可能回訪英國　下議院議長：不得進入國會

海撈近8千億！女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒　越南政府將拍賣

總統賴清德出席2026年首次署務會報　致贈各警察局年節加菜金

喬科維奇拚終結對辛納5連敗　關鍵仍在「招牌接發」

歐美線運價今日再下修、SCFI下跌9.68%　運價估最快3月回升

玄彬婚後更甜了！「放閃孫藝真」甜蜜告白：她有幫我宣傳戲劇

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

陳3歲上身！陳其邁揪小朋友「騎恐龍尬車」　冬日遊樂園2/7開玩

姚元浩怒嗆鬼鬼「真的想揍妳」　莎莎也不忍爆「林北」脫口而出

刷完牙「牙膏泡沫含10分鐘」再漱口！　美女牙醫：21年沒蛀牙

15億神曲歌手來了！GIVĒON首攻台嗨喊：我愛你　自爆「想喝高粱」全場尖叫

AIT高層接連訪台中！盧秀燕「道地珍奶」會友　盼持續深化合作

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

陰莖增大丟命　億萬富翁猝死手術台上

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

普吉島活春宮　車上「裸身激戰」忘情交纏

「冰凍版地球」現蹤　50％落在宜居帶

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

更多熱門

相關新聞

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

美國總統川普27日讓美國2度正式退出「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），他過去多次公開質疑氣候變遷，去年甚至在聯合國大會上痛批這是「世上最大騙局」。

8成韓人挺核能！南韓宣布興建2座核電廠

8成韓人挺核能！南韓宣布興建2座核電廠

2025年海洋「吸熱爆表！」　專家警告：災難將一波接一波

2025年海洋「吸熱爆表！」　專家警告：災難將一波接一波

恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

驚奇發現！格陵蘭北極熊「基因進化」

驚奇發現！格陵蘭北極熊「基因進化」

關鍵字：

北極熊氣候變遷全球暖化海冰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面