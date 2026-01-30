亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

▲ 加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

中央社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天被問及美國官員與主張亞伯達省（Alberta）獨立的分離主義者會面報導時，他表示期望美國政府能尊重加拿大主權。

「金融時報」報導，美國國務院官員曾三度與「亞伯達繁榮計畫」（Alberta Prosperity Project，APP）會面。這個團體正推動公投，決定這個以能源生產聞名的西部省分是否應脫離加拿大。

卡尼在記者會上指出：「我們期望美國政府尊重加拿大主權。我在與川普總統談話中，始終清楚表達這一點。」

他說，川普從未向他提及亞伯達省分離主義議題。

「金融時報」指出，「亞伯達繁榮計畫」認為渥太華政策扼殺亞伯達省發展，並計劃下個月再度與美國國務院與財政部官員會面，尋求高達5000億美元融資額度。

亞伯達省長史密斯（Danielle Smith）說，她希望亞伯達繼續留在加拿大。

亞伯達為內陸省分，史密斯正推動興建另一條通往太平洋沿岸的輸油管線，但這項計畫必須穿越鄰近的卑詩省（British Columbia）。卑詩省長尹大衞（David Eby）已明確排除這項構想。

與史密斯關係一向緊張的尹大衞對記者表示：「到外國去尋求協助來分裂加拿大…那是叛國行為。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週接受電台訪問時說：「我認為我們應該讓他們加入美國。」當被問及可能的亞伯達省公投時，他回答：「人們想要主權，他們想要美國所擁有的。」

近幾週來，卡尼與川普多次隔空交鋒。卡尼形容川普是位談判高手，並暗示川普近期的一些言論，可能與今年稍晚將啟動的「美墨加貿易協定」（USMCA）檢討有關。