逼生母「墮胎離職2選1」呂秋遠判賠60萬！林沄蓁：滿口仁義道德、手法拙劣

▲女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，求償150萬元，台北地院30日宣判呂秋遠需賠償60萬。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉邠如／綜合報導

知名律師呂秋遠與女律師林沄蓁交往未婚生女，林女指控當時呂秋遠逼還是實習律師的她墮胎，要她在工作和生孩子之間「二選一」，要孩子就必須離職。林沄蓁，呂秋遠此舉已經涉及違法解雇，因而提起民事訴訟求償150萬，全案在1月6日辯論終結。而台北地院今30日宣判，呂秋遠應給付林沄蓁60萬元。林沄蓁接受《ETtoday》記者訪問時，感嘆呂秋遠平時在網路上只是裝人設，力圖建立爭取婦幼權益的形象，但私下對親生女兒卻連尿布、奶粉錢都未曾支付，「滿口仁義道德、手法拙劣。」如今讓大家看清呂的真面目，她喊「希望未來不再有女性同胞受騙」！

法官依實習薪資判賠 林沄蓁：考慮上訴

而關於判賠金額，林沄蓁透露，法官在宣讀主文後，曾說明計算方式是參考她過去「實習律師期間」的薪資作為審酌基準。雖然金額與其預期相去不遠，但為了替孩子爭取更多保障，她表示會再考慮是否需要再上訴。



誤信「網路人設」 坦言代價極高

而回首這段感情，對呂秋遠曾是滿滿景仰，卻走到對簿公堂。林沄蓁坦言，過去是因為相信呂秋遠在網路上經營的人設與名氣，才進入其事務所工作並交往。她感嘆她因而付出代價極高的「試錯成本」，但她仍不後悔選擇生下孩子：「有了女兒這件事情，是我唯一不後悔的決定。」

痛批呂秋遠：滿口仁義道德 手法拙劣

至於呂秋遠既然已認領女兒，目前是否有給付扶養費用，林沄蓁則搖頭嘆「一毛都沒有」，直言對方連基本的尿布奶粉錢都沒給過。



被問到是否感到失望，林沄蓁說：「你很難想像，一個滿口仁義道德，然後每天就是在臉書上寫說，要怎麼樣爭取婦女和未成年子女權益的家事律師，面對自己的家事案件，竟然手法是如此的拙劣。」

她也嘆希望自己用自己的經驗，讓大家看清楚對方的真面目「未來會少一點點，女性同胞再受騙！」

而針對此判決結果，呂秋遠為此尚未有回應。