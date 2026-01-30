揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　習為「21大」延任鋪路？

▲張又俠案四天定案，馬振坤分析三點不尋常，習近平親自拍板旨在清除權力威脅。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

解放軍近期進行最高層大清洗，查辦中央軍委副主席張又俠的過程極不尋常，速度極快，從謠言傳出到大陸國防部證實僅僅4天，甚至創下三大官媒史無前例地「反過來」轉載《解放軍報》社論。軍事國防專家馬振坤今（30）日在政大座談會分析，中共急於查辦張又俠，顯示黨中央正急於壓制潛在的軍內動盪，此案動機並非「貪腐」，而是張又俠在軍中的威望實質挑戰習近平對軍隊的掌控。習近平不惜冒著巨大的「後座力」強行拍板，極可能是為排除2027年「二十一大」續任前的最強阻力，

政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對近期中共解放軍高層出現重大的人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。本座談會邀請政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、國防大學中共軍事事務研究所馬振坤、國防安全研究院委任研究員揭仲。

近期中共軍方爆發前所未有的「大清洗」，大陸國防部於2026年1月24日證實，中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查。事件爆發後，震驚外界，回顧張又俠的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平之父習仲勳在西北野戰軍共事，兩家有深厚的歷史淵源。張又俠曾參加中越戰爭，是軍中少數具備實戰經驗的高級將領，也是標準「紅二代」身分，在中共黨內具備特殊的政治份量，此次落馬被外界視為習近平全面打破「太子黨」軍權、將軍權徹底私人化的重要指標。

查辦張又俠案「速度極快」有3點不尋常

針對上述習與張曾經深厚背景，也讓外界疑惑「為什麼中共這次查辦張又俠這麼快？」馬振坤首先點出此案的三個「不尋常」。第一，反應速度極快：過去高階將領落馬不會第一時間有消息，像是何衛東也是半年後才由官方定論。此次張又俠被傳出事僅4天，國防部便迅速證實，這是第一個不尋常。

第二，內容意圖明確，大陸國防部聲明直接了當表示「經黨中央研究決定」，等同昭告天下這是由習近平親自拍板。「這是是告訴外界不要再有異議、有質疑的聲音，這是最高領導人親自做的決定，黨中央也知道查辦張又俠這件事必須趕快壓住，不能讓謠言滿天飛，拖久了恐怕夜長夢多。」

第三，輿論操作異常，隔日所有大陸官媒同步轉載《解放軍報》批判社論，這種「全軍領軍、全民跟進」的控制模式，緊縮言論，控制輿論，這是中國共產黨很典型的做法，但也出現「罕見」的不尋常，大陸三大官媒史無前例地「反過來」轉載《解放軍報》社論。

▲張又俠落馬出現出面刃，最嚴重的後遺症在於「軍中無帥」。（圖／路透社）

張又俠威望挑戰習？辦案動機是「政治問題」非貪腐

針對《解放軍報》社論中提到的多項嚴重罪名，其中標題強化「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。馬振坤用三句話解釋，「張又俠核心威望，嚴重挑戰習近平的領導威信，嚴重影響習近平對軍隊的絕對掌握，嚴重威脅習近平的權力機制。」

「他是政治問題，不是貪腐，張又俠案本質上是一場權力鞏固的鬥爭。」馬振坤舉例，張又俠是否涉及貪腐？回溯中國官場到現今中共掌權，千百年來下級給上級送禮包、紅包，包括上級要提拔下屬，收受下屬的好處，古代不叫「賄賂買官」，這叫捐官。

多年來研究習近平的馬振坤進一步分析，「我相信他要反貪，想讓共產黨變得更清廉。」習近平的權力邏輯，認為獨裁者對「權力鞏固」的優先順序永遠高於一切。

馬振坤認為，儘管習近平推動軍隊清廉是真心的，當高階將領像是張又俠的影響力危及領導核心時，習近平寧可忍受軍隊戰力的短暫混亂，也要先行「排除障礙」。「晚辦不如早辦」的焦慮，不願拖下去影響權利，也反映出習近平正為未來的政治時程進行清道。

為「二十一大」延任鋪路？ 清洗代價衝擊軍體系是雙面刃

對於辦案的政治節點，馬振坤推測，這與2027年即將舉行的中共「二十一大」息息相關。習近平在此刻出手，顯示他在明年尋求續任時，所面臨的內部挑戰可能遠高於2022年二十大，因此必須提前瓦解可能反對他的力量。

任何事都有面刃，馬振坤指出，在對軍方影響方面，馬振坤認為軍中不滿情緒一定存在，但在多年清洗下，「造反」機率不高。最嚴重的後遺症在於「軍中無帥」。張又俠是作戰指揮系統的指標人物，具有足以服眾的威望，能調解軍內不同系統的爭執，即使手下三名親信被查，他也無課奈何，無法有作為。

馬振坤強調，張又俠不在之後，解放軍內部目前已經看不到另一個能具備同等影響力，足以扮演軍中定海神針角色的將領。「即使軍中有派系之爭，張又俠還是有一定作用。」

▲ 國防安全研究院委任研究員揭仲也認為，習近平對共軍是大權在握，但共軍未來幾年能力可能會下降。（圖／記者任以芳攝）

從整個清洗的過程來看，國防安全研究院委任研究員揭仲也認為，「習近平會讓人清醒反映出他一種不安全感，在不安全感的驅使下，在二十一大後一定會繼續掌權，對外發動強制外交的時候會變得比較保守，解放軍整體的能力其實在下降。」

揭仲進一步分析，即使軍中部分高層職位不會馬上遞補，因為可以選擇的範圍很小，預料是紀檢委體系，所以應該不會馬上補齊，以免高層人士用過度集中在特定體系裡面。

揭仲也預估，中共「二十一大」之後，軍方在政治局跟中央委員的人數比例不會超過，會對標「二十大」軍方大概佔1/4。

「可以讓目前還在任的人感覺，我還有很多的上位分配的機會，有助於進一步的鞏固習近平對軍方的領導。」揭仲進一步說，「大家會看到這麼多的高層職位出圈，基於權術的考量，『二十一大』對軍方的影響，人數中可能再增加一點，絕對不會少。」