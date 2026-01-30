　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　習為「21大」延任鋪路？

▲▼ 政大國關中心今（30）日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對解放軍建軍以來最大人事大變動，以及對台影響進行分析。 。（圖／記者任以芳攝）

▲張又俠案四天定案，馬振坤分析三點不尋常，習近平親自拍板旨在清除權力威脅。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

解放軍近期進行最高層大清洗，查辦中央軍委副主席張又俠的過程極不尋常，速度極快，從謠言傳出到大陸國防部證實僅僅4天，甚至創下三大官媒史無前例地「反過來」轉載《解放軍報》社論。軍事國防專家馬振坤今（30）日在政大座談會分析，中共急於查辦張又俠，顯示黨中央正急於壓制潛在的軍內動盪，此案動機並非「貪腐」，而是張又俠在軍中的威望實質挑戰習近平對軍隊的掌控。習近平不惜冒著巨大的「後座力」強行拍板，極可能是為排除2027年「二十一大」續任前的最強阻力，

政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對近期中共解放軍高層出現重大的人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。本座談會邀請政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、國防大學中共軍事事務研究所馬振坤、國防安全研究院委任研究員揭仲。

近期中共軍方爆發前所未有的「大清洗」，大陸國防部於2026年1月24日證實，中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查。事件爆發後，震驚外界，回顧張又俠的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平之父習仲勳在西北野戰軍共事，兩家有深厚的歷史淵源。張又俠曾參加中越戰爭，是軍中少數具備實戰經驗的高級將領，也是標準「紅二代」身分，在中共黨內具備特殊的政治份量，此次落馬被外界視為習近平全面打破「太子黨」軍權、將軍權徹底私人化的重要指標。

查辦張又俠案「速度極快」有3點不尋常

針對上述習與張曾經深厚背景，也讓外界疑惑「為什麼中共這次查辦張又俠這麼快？」馬振坤首先點出此案的三個「不尋常」。第一，反應速度極快：過去高階將領落馬不會第一時間有消息，像是何衛東也是半年後才由官方定論。此次張又俠被傳出事僅4天，國防部便迅速證實，這是第一個不尋常。

第二，內容意圖明確，大陸國防部聲明直接了當表示「經黨中央研究決定」，等同昭告天下這是由習近平親自拍板。「這是是告訴外界不要再有異議、有質疑的聲音，這是最高領導人親自做的決定，黨中央也知道查辦張又俠這件事必須趕快壓住，不能讓謠言滿天飛，拖久了恐怕夜長夢多。」

第三，輿論操作異常，隔日所有大陸官媒同步轉載《解放軍報》批判社論，這種「全軍領軍、全民跟進」的控制模式，緊縮言論，控制輿論，這是中國共產黨很典型的做法，但也出現「罕見」的不尋常，大陸三大官媒史無前例地「反過來」轉載《解放軍報》社論。

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲張又俠落馬出現出面刃，最嚴重的後遺症在於「軍中無帥」。（圖／路透社）

張又俠威望挑戰習？辦案動機是「政治問題」非貪腐

針對《解放軍報》社論中提到的多項嚴重罪名，其中標題強化「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。馬振坤用三句話解釋，「張又俠核心威望，嚴重挑戰習近平的領導威信，嚴重影響習近平對軍隊的絕對掌握，嚴重威脅習近平的權力機制。」

「他是政治問題，不是貪腐，張又俠案本質上是一場權力鞏固的鬥爭。」馬振坤舉例，張又俠是否涉及貪腐？回溯中國官場到現今中共掌權，千百年來下級給上級送禮包、紅包，包括上級要提拔下屬，收受下屬的好處，古代不叫「賄賂買官」，這叫捐官。

多年來研究習近平的馬振坤進一步分析，「我相信他要反貪，想讓共產黨變得更清廉。」習近平的權力邏輯，認為獨裁者對「權力鞏固」的優先順序永遠高於一切。

馬振坤認為，儘管習近平推動軍隊清廉是真心的，當高階將領像是張又俠的影響力危及領導核心時，習近平寧可忍受軍隊戰力的短暫混亂，也要先行「排除障礙」。「晚辦不如早辦」的焦慮，不願拖下去影響權利，也反映出習近平正為未來的政治時程進行清道。

為「二十一大」延任鋪路？ 清洗代價衝擊軍體系是雙面刃

對於辦案的政治節點，馬振坤推測，這與2027年即將舉行的中共「二十一大」息息相關。習近平在此刻出手，顯示他在明年尋求續任時，所面臨的內部挑戰可能遠高於2022年二十大，因此必須提前瓦解可能反對他的力量。

任何事都有面刃，馬振坤指出，在對軍方影響方面，馬振坤認為軍中不滿情緒一定存在，但在多年清洗下，「造反」機率不高。最嚴重的後遺症在於「軍中無帥」。張又俠是作戰指揮系統的指標人物，具有足以服眾的威望，能調解軍內不同系統的爭執，即使手下三名親信被查，他也無課奈何，無法有作為。

馬振坤強調，張又俠不在之後，解放軍內部目前已經看不到另一個能具備同等影響力，足以扮演軍中定海神針角色的將領。「即使軍中有派系之爭，張又俠還是有一定作用。」

▲▼ 政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國防安全研究院委任研究員揭仲也認為，習近平對共軍是大權在握，但共軍未來幾年能力可能會下降。（圖／記者任以芳攝）

從整個清洗的過程來看，國防安全研究院委任研究員揭仲也認為，「習近平會讓人清醒反映出他一種不安全感，在不安全感的驅使下，在二十一大後一定會繼續掌權，對外發動強制外交的時候會變得比較保守，解放軍整體的能力其實在下降。」

揭仲進一步分析，即使軍中部分高層職位不會馬上遞補，因為可以選擇的範圍很小，預料是紀檢委體系，所以應該不會馬上補齊，以免高層人士用過度集中在特定體系裡面。

揭仲也預估，中共「二十一大」之後，軍方在政治局跟中央委員的人數比例不會超過，會對標「二十大」軍方大概佔1/4。

「可以讓目前還在任的人感覺，我還有很多的上位分配的機會，有助於進一步的鞏固習近平對軍方的領導。」揭仲進一步說，「大家會看到這麼多的高層職位出圈，基於權術的考量，『二十一大』對軍方的影響，人數中可能再增加一點，絕對不會少。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　習為「21大」延任鋪路？

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

共軍長期「獨立山頭」難管　丁樹範： 紀委打貪影響軍武研產降速

才剛把遊客咬到滿臉鮮血！　可可托海雪豹「又咬死35隻羊」

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗！習信任感受損　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　習為「21大」延任鋪路？

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

共軍長期「獨立山頭」難管　丁樹範： 紀委打貪影響軍武研產降速

才剛把遊客咬到滿臉鮮血！　可可托海雪豹「又咬死35隻羊」

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗！習信任感受損　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

2／11台股蛇年封關　2／23馬年開紅盤

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！　楊洋對談重慶公車黑手

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

才剛咬爛遊客臉！新疆雪豹又咬死35隻羊

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

共軍大清洗「習近平信任感受損」　

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

更多熱門

相關新聞

英議長稱「習近平禁入國會」　理由曝光

英議長稱「習近平禁入國會」　理由曝光

英國首相施凱爾本周出訪中國大陸，不僅與中國國家主席習近平會談後為兩國關係解凍，也為習近平訪英敞開大門。但消息一出引發英國國內反彈，英國國會下議院議長強硬表示，只要中方對英國議員的制裁沒解除，習近平不得進入國會大廈。

丁樹範： 紀委打貪影響解放軍武器生產降速

丁樹範： 紀委打貪影響解放軍武器生產降速

共軍大清洗「習近平信任感受損」　

共軍大清洗「習近平信任感受損」　

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

關鍵字：

解放軍打貪腐習近平軍中清洗張又俠二十一大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面