避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

▲學霸替代役男遭多元計程車運將丟包台64線，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

頂大學歷的替代役男遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛「丟包」後喪命，Bolt今天二度發表聲明指出，該案已進入司法調查，Bolt將全力配合，但相關人員和證據第一時間由警方掌握和保全，Bolt並沒有行車紀錄器影像。

Bolt聲明表示，對於1月25日發生於台64線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt深感哀痛與遺憾，在這段極為艱難的時刻，誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。

Bolt指出，已確認該行程發生於本平台，自知悉事件後，即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。目前肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。

至於事件過程，Bolt表示，由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清。Bolt將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。「事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。」

Bolt表示，基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。聲明強調，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，皆以最高標準嚴肅看待，未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理，Bolt的心與受此不幸事件影響的家屬與親友同在。