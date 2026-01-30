化工廠員工硫化鈉誤倒酸性桶！毒昏9天後不治　無良老闆起訴

▲化工廠潘姓員工將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體的桶槽，導致產生劇毒硫化氫氣體，潘男被毒昏9天後不治。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一家化學原料工廠2024年12月間發生工安事件，潘姓員工駕駛堆高機在廠區外空地進行分裝作業時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體的桶槽，瞬間產生劇毒硫化氫氣體，潘男當場昏迷送醫不醒，經送醫急救在加護病房急救9天後仍宣告不治。桃園地檢署偵結依過失致死罪嫌將陳姓負責人與公司起訴。

檢警調查，這家位於中壢區某化學原料工廠，主要業務內容為販售供廢水處理系統使用之化學品原料，如硫化鈉等廢水處理用化學品，依客戶需求販售從數百公升至1公噸以內化學品。2024年12月21日上午9時許，潘姓員工在中壢區工廠外空地進行分裝作業，駕駛堆高機將15%硫化鈉水溶液倒入鹼性專用黑色分裝桶內時，疑因公司管理鬆散，現場將標示「白色」（鹼性）與標示「黃色」（酸性）的黑色分裝桶混放於一處，未做明顯區隔，導致潘男在作業過程中分裝錯誤，當強鹼性硫化鈉與桶內殘留的酸性化學品接觸時，瞬間產生化學反應釋放出高濃度硫化氫氣體。

因硫化氫是強烈窒息劑，且毒性作用速度非常快，潘姓員工因靠近原料桶開關閥，當場吸入含有劇毒氣體當場昏迷倒地，經同仁發現送醫急救，在加護病房住院9天後仍缺氧性腦病變宣告不治，案經被害人家屬報警提告。

桃檢調查，該化學廠55歲陳姓負責人明知硫化鈉與酸性物質接觸會釋放致命硫化氫氣體，卻未依規定將酸、鹼性化學品容器明確標示與分區管理，且未提供員工危害化學品教育訓練，現場並未配備置足夠安全衛生防護具，也未督促員工確實佩戴才導致悲劇發生。

檢方認為，陳男未善盡雇主職安責任，與潘男的死亡具有因果關係，檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴，並建請法院從重依過失致死罪論處，針對該化學公司亦課予罰金處分。