社會 社會焦點 保障人權

化工廠員工硫化鈉誤倒酸性桶！毒昏9天後不治　無良老闆起訴

▲桃園市區某化工工廠潘姓員工於2024年12月駕駛堆高機在中壢區工廠外分裝強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體桶槽，導致產生劇毒硫化氫氣體，潘男當場昏迷送醫9日後仍不治。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲化工廠潘姓員工將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體的桶槽，導致產生劇毒硫化氫氣體，潘男被毒昏9天後不治。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一家化學原料工廠2024年12月間發生工安事件，潘姓員工駕駛堆高機在廠區外空地進行分裝作業時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體的桶槽，瞬間產生劇毒硫化氫氣體，潘男當場昏迷送醫不醒，經送醫急救在加護病房急救9天後仍宣告不治。桃園地檢署偵結依過失致死罪嫌將陳姓負責人與公司起訴。

檢警調查，這家位於中壢區某化學原料工廠，主要業務內容為販售供廢水處理系統使用之化學品原料，如硫化鈉等廢水處理用化學品，依客戶需求販售從數百公升至1公噸以內化學品。2024年12月21日上午9時許，潘姓員工在中壢區工廠外空地進行分裝作業，駕駛堆高機將15%硫化鈉水溶液倒入鹼性專用黑色分裝桶內時，疑因公司管理鬆散，現場將標示「白色」（鹼性）與標示「黃色」（酸性）的黑色分裝桶混放於一處，未做明顯區隔，導致潘男在作業過程中分裝錯誤，當強鹼性硫化鈉與桶內殘留的酸性化學品接觸時，瞬間產生化學反應釋放出高濃度硫化氫氣體。

因硫化氫是強烈窒息劑，且毒性作用速度非常快，潘姓員工因靠近原料桶開關閥，當場吸入含有劇毒氣體當場昏迷倒地，經同仁發現送醫急救，在加護病房住院9天後仍缺氧性腦病變宣告不治，案經被害人家屬報警提告。

桃檢調查，該化學廠55歲陳姓負責人明知硫化鈉與酸性物質接觸會釋放致命硫化氫氣體，卻未依規定將酸、鹼性化學品容器明確標示與分區管理，且未提供員工危害化學品教育訓練，現場並未配備置足夠安全衛生防護具，也未督促員工確實佩戴才導致悲劇發生。

檢方認為，陳男未善盡雇主職安責任，與潘男的死亡具有因果關係，檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴，並建請法院從重依過失致死罪論處，針對該化學公司亦課予罰金處分。

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

中央氣象署發布桃園市低溫特報，桃園市某大學林姓大學生昨（5）日上午在教室上課時，突然昏倒不省人事，校方發現後立即通報119協助送醫，經醫護人員搶救後仍宣告不治。經檢警法醫相驗後，林生疑為心因性猝死，至於是否與低溫有關仍待調查釐清。

川普怒轟假新聞！　否認批准烏克蘭攻俄境內

川普怒轟假新聞！　否認批准烏克蘭攻俄境內

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練無人機、消防機器人全上陣

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練無人機、消防機器人全上陣

恐怖衝擊波畫面曝　山東化工廠爆炸5死6失蹤

恐怖衝擊波畫面曝　山東化工廠爆炸5死6失蹤

化工廠員工分裝錯誤產生劇毒送醫急救不治雇主遭起訴

