地方 地方焦點

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應115年春節連續假期返鄉與旅遊車潮，交通部公路局30日上午舉辦「嘉義地區115年春節疏運記者會」，由公路局雲嘉南分局分局長郭清水主持，嘉義區監理所所長張耀輝、新工南分局分局長林俊和協助辦理，並邀集嘉義市、縣政府及警政、鐵路與觀光相關單位代表共同出席，向媒體說明春節疏運規劃、交通管制措施及公共運輸優惠。

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

公路局指出，春節期間台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段，因返鄉及觀光車潮，可能出現車多壅塞情形，雲嘉南區養護工程分局已規劃上、下山替代路線，建議北上國道3號車輛可改由竹崎交流道銜接替代道路，南下車輛亦可提早下竹崎交流道，改走替代路線前往奮起湖及阿里山方向。此外，台3線266K至269K梅山路段，於2月17日至20日中午及傍晚尖峰時段，亦可能因號誌影響出現車多情形，建議民眾多利用大眾運輸，提升旅遊品質。

在交通管制方面，春節期間（2月17日至21日每日9時至17時），石棹往奮起湖的縣道169線將實施小型車單向管制，前往奮起湖的車輛須由台18線63.5K行駛頂石棹輔助道路轉169線，回程則行駛169線返回石棹。公路局建議民眾可將車輛停放於台18線61K樂野服務區，再轉乘接駁專車前往奮起湖。

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

為維持道路通行順暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路將全面暫停施工並盡量撤除施工區域。番路鄉台3線吳鳳橋改建工程將維持北上車道封閉，車輛改行原南下車道及便橋；阿里山鄉台18線災害明隧道修復工程，春節期間亦將停工，確保主線通行順暢。

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

在公共運輸方面，公路局於春節暨二二八連假期間推出國道客運史上最大規模優惠措施，搭乘國道客運可享原票價6折或85折優惠；配合TPASS 2.0+方案，會員累積搭乘次數最高可再享30%折扣，等同最高42折優惠。另凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運後，10小時內轉乘在地客運，即可享一段票或基本里程免費，並可免費搭乘指定幸福巴士路線。

▲▼公路局辦理嘉義地區115年春節疏運記者會　公布交通管制與轉乘優惠 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

公路局呼籲，春節期間請民眾提前規劃行程，多加利用大眾運輸，並留意即時交通資訊與現場管制措施，共同維持嘉義地區交通順暢與行車安全。

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

