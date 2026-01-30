南鐵地下化永久軌全線接合　交通部：目標年底通車

▲台南鐵路地下化工程全線軌道接合完成。（圖／交通部鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台南鐵路地下化繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，克服用地取得及文資遺構等影響，今(30)日順利完成永久軌全線軌道接合，為後續通車奠定關鍵基礎，再邁重要里程碑。交長陳世凱表示，將全力朝115年底通車目標邁進。

交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲、鐵道局長楊正君今前往南鐵地下化工程現場視察，見證軌道熔接關鍵時刻。

陳世凱表示，這項計畫在各界合作下，突破工程重重限制，終於在今日迎來最後一段軌道接合。永久軌全線鋪設完成，也象徵台南的都市縫合正式啟動，達成這個重要里程碑後，後續即可進行系統機電辦理供電、號誌、通訊布纜及道旁設備安裝等作業，將朝115年底地下化通車目標邁進。

鐵道局說明，台南鐵路地下化全長8.23公里，除將台南車站改建為地下車站外，並新增林森及南台南等2座地下通勤車站。

主體工程自106年起陸續開工，115年底第一階段地下化通車及臺南地下車站啟用後，林森站及南台南站則預計118年、119年分別投入營運。隧道內全面採用無道碴連續長銲鋼軌設計，並透過振動控制技術降低列車噪音與共振，兼顧行車安全及乘車舒適度。

▲台南鐵路地下化工程全線軌道接合完成。（圖／交通部鐵道局提供）

此外，台南鐵路地下化通車後，沿線將消除平交道、地下道及陸橋等23處平面或立體交會設施，有效改善市區交通瓶頸。

鐵道局長楊正君指出，台南鐵路地下化永久軌工程獲「第25屆公共工程金質獎—特優」，該工程使用國產化材料比例高達85%，未來持續推升國產化材料品質，不僅滿足國內供料需求，更期望能走向國際。