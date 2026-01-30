眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

記者陸運陞／新北報導

百萬YouTube網紅「ANDY」老師與前女友家寧分手後，雙方為了頻道經營收入糾紛不斷延燒，今天（30日）上午雙方在新北地院進行第二次調解，ANDY在律師陪同下出庭，家寧則委由律師出庭，而家寧父母親則自出庭調解。經過半個小時調解，最終仍未能調解成功；ANDY強調，「一人一半，我只拿應得的」。而家寧律師則說，雙方還在洽談。

▲ANDY表示，主要獲利雙方一人一半。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，ANDY與家寧分手後，雙方為了頻道經營獲利對簿公堂，今天上午10時許，新北地院召開第二次調解庭，通知家寧母親曾淑惠、群海娛樂公司監察人家寧及ANDY出庭；家寧母曾淑惠與先生早一步抵達新北地院，而家寧則由律師代為出庭，ANDY與律師則接近開庭時間才抵達。

▲家寧代表律師表示，目前仍在洽談中。（圖／記者陸運陞翻攝）

整個調解庭約過30分鐘結束，雙方調解過程約10多分鐘，過程中雙方曾一度離開，過了數分鐘才又重回調解庭。開庭結束ANDY受訪表示，「我就是拿到我應得的，張家、王家一人一半。」家寧律師則說，今天就持續進行調解，雙方都還在交換意見洽談中，目前都還沒有結論。

▲家寧爸爸與媽媽開完調解庭分開快步離開。（圖／記者陸運陞翻攝）