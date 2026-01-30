好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

▲有車主把油箱蓋遺忘在加油機上。（示意圖／記者游瓊華攝）



網搜小組／劉維榛報導

你會檢查油箱蓋嗎？一名好市多會員直呼，已經遇過兩次車主忘了蓋油箱蓋就開走，每次都有追上提醒，但這次卻找不到人，只好上網喊話「新莊好市多的人客快回來！」貼文引發共鳴，網友直呼這種狀況其實很常見，「我回去找的時候，員工拿一堆請你自己找一個能鎖的」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去好市多加油時，已經遇過兩次有車主「油箱蓋沒蓋就直接開走」的狀況，所幸前兩次都有順利追上提醒，但這次油箱蓋是直接放在加油機上方，車主早已離開現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO熱心拍下畫面，接著哭笑不得喊話「新莊好市多的人客喔～快回來！」

底下網友熱議，「省了荷包，丟了油蓋」、「我也有忘了關被提醒的經驗」、「建議Costco可賣油箱蓋六入組」、「下雨水漏進去..就不好玩了呀」、「這台應該是20年以前舊車，現在車子都有塑膠條綁住」、「看過橘色超跑帥氣出場...但沒關蓋，覺得車子好可憐，我還是追上去提醒了」。

加油站遺失物招領！有一大堆的油箱蓋

也有加油站前員工，以及過來人分享，「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」、「很久以前發現加完油沒有蓋上，回去加油站找的時候，員工會拿一堆請你自己找一個能鎖的」。