　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店傳11/10開幕，但遭業者否認。（圖／記者游瓊華攝）

▲有車主把油箱蓋遺忘在加油機上。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／劉維榛報導

你會檢查油箱蓋嗎？一名好市多會員直呼，已經遇過兩次車主忘了蓋油箱蓋就開走，每次都有追上提醒，但這次卻找不到人，只好上網喊話「新莊好市多的人客快回來！」貼文引發共鳴，網友直呼這種狀況其實很常見，「我回去找的時候，員工拿一堆請你自己找一個能鎖的」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去好市多加油時，已經遇過兩次有車主「油箱蓋沒蓋就直接開走」的狀況，所幸前兩次都有順利追上提醒，但這次油箱蓋是直接放在加油機上方，車主早已離開現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO熱心拍下畫面，接著哭笑不得喊話「新莊好市多的人客喔～快回來！」

底下網友熱議，「省了荷包，丟了油蓋」、「我也有忘了關被提醒的經驗」、「建議Costco可賣油箱蓋六入組」、「下雨水漏進去..就不好玩了呀」、「這台應該是20年以前舊車，現在車子都有塑膠條綁住」、「看過橘色超跑帥氣出場...但沒關蓋，覺得車子好可憐，我還是追上去提醒了」。

加油站遺失物招領！有一大堆的油箱蓋

也有加油站前員工，以及過來人分享，「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」、「很久以前發現加完油沒有蓋上，回去加油站找的時候，員工會拿一堆請你自己找一個能鎖的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」　網搖頭：只是幌子

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

南鐵地下化永久軌全線接合　交通部：目標年底通車

捷運站內擺「小吃攤車」他不解！通勤族曝超夯：6、7點就賣完

搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」　網搖頭：只是幌子

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

南鐵地下化永久軌全線接合　交通部：目標年底通車

捷運站內擺「小吃攤車」他不解！通勤族曝超夯：6、7點就賣完

搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

2／11台股蛇年封關　2／23馬年開紅盤

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒：駕駛非常不正常

飛機行李架「不要放1物」　釣一票苦主：變水濂洞

北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰冷氣團

把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

更多熱門

相關新聞

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

大陸一列高鐵抵達上海後，列車長吳佳雯正例行巡檢時，在車廂內發現一件被遺落的大型黑色行李箱，開箱後赫然發現，裡面竟放有重達12公斤的黃金飾品，換算市值約2000萬元人民幣（約9000餘萬元新台幣）。所幸在乘警陪同與系統協助下，列車人員迅速確認失主身分，並在不影響展覽行程的情況下，完成點交返還。

好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

好市多上架麻布購物袋　一票驚：比日本便宜

好市多上架麻布購物袋　一票驚：比日本便宜

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

關鍵字：

好市多加油油箱蓋遺失物車主

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面