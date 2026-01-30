　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德成立3大委員會遭質疑　人總舉馬政府前例：慣例行之有年

▲▼總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會第四次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上任後成立氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等3大委員會，有媒體質疑僅是因應時事成立，政策上缺乏長期規劃。對此，人事行政總處今（30日）回應，馬政府時期也有設置「財經諮詢小組」、「人權諮詢委員會」等，皆屬「諮詢顧問」性質之任務編組，此乃政府體制內一貫之運作常態，並非常設的行政機關。

人事總處表示，總統為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組。如馬英九前總統任內，總統府即於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」。上述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。

人事總處指出，賴總統此次成立的氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等三大委員會，其性質與運作模式與前述馬政府時期之組織一致，皆屬「諮詢顧問」性質之任務編組，此乃政府體制內一貫之運作常態。

人事總處說明，依「中央行政機關組織基準法」第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任。總統府依該法規定視業務需要設任務編組「委員會」。

此類委員會性質為處理特定議題之諮詢平台，與具備獨立預算、法定職掌及固定編制的「行政機關」截然不同，且相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作亦由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額，嚴格遵守政府組織員額精簡及總量管制之財政紀律。

人事總處進一步說明，總統府層級之委員會，其核心價值在於「集思廣益」與「戰略對話」。一如馬政府時期的人權諮詢委員會係對國家人權報告提出建議，本次三大委員會亦僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢。具體之政策規劃、法令制定及預算執行，仍依憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會之組織架構與法定權責。

人事總處最後強調，政府組織運作講求法制與延續性。以任務編組方式延攬民間智慧，係歷任政府共同採行的有效治理模式。期盼各界能參照過往行政前例，理性看待此次委員會之設置目的與功能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

民眾黨版軍購條例付委　行政院：政院版才能建立國防所需戰力

台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非常棒的結果

賴清德成立3大委員會遭質疑　人總舉馬政府前例：慣例行之有年

藍新北市長人選未拍板　李乾龍曝侯友宜講一話：農曆年前有好消息

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

民眾黨版軍購條例付委　行政院：政院版才能建立國防所需戰力

台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非常棒的結果

賴清德成立3大委員會遭質疑　人總舉馬政府前例：慣例行之有年

藍新北市長人選未拍板　李乾龍曝侯友宜講一話：農曆年前有好消息

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

2／11台股蛇年封關　2／23馬年開紅盤

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

政治熱門新聞

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

鄭麗文稱中國是親人！梁文傑：這種親戚有何意義

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

卸任立委後立刻轉戰新北市　黃國昌宣布競選總部2月成立

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

關鍵音檔！役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控傷害不亞於車輾過的痛

柯文哲批賴清德執政「司法敗壞嚴重」　蔡正元：他會在意司法傷害嗎？

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：肯定台灣戰略價值

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

更多熱門

相關新聞

周休三日「絕對會被打槍」　網喊1狀況比較有希望

周休三日「絕對會被打槍」　網喊1狀況比較有希望

從9月底教師節、國慶日到中秋節，許多民眾非常享受周休三日的心靈放鬆。而最近有網友在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，政府12月7日前必須回應。對此，大票網友坦言，一定又會像2023年被打槍，反而直言「工時縮短半小時至一小時可能還比較好」、「只要上班6小時就好」。

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

行政院人事總處藏「霸凌女王」　李彥秀批：賴清德仍事不關己？

行政院人事總處藏「霸凌女王」　李彥秀批：賴清德仍事不關己？

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」

關鍵字：

人事總處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面