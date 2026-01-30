　
社會 社會焦點 保障人權

吸血主謀移送畫面曝！絕對能源再詐50億　8共犯全被聲押禁見

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

絕對能源集團負責人邱志豪涉嫌以販售特別股保證高獲利手法吸金2.7億元，去年底遭北檢起訴後，檢警又查出他另涉虛擬貨幣DEFI借貸平台詐騙，4年來近千名投資人受害、金額超過50億元。北檢昨(29)日發動大規模搜索拘提9人到案，邱志豪也於今(30)日移送北檢，昨日拘提到案的8名被告則全數遭檢方聲押禁見。

▲▼邱志豪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱志豪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

回顧案件，北檢打詐預警中心先前掌握情資，發現邱志豪與絕對能源集團總經理吳思漢等人，自2023年起對外宣稱投資集團系列公司特別股，可享年利率25％、42％不等高報酬，並保證期滿可全額取回本金，實際上卻將資金挪作購屋、償債或其他投資用途，不法吸金約2.7億元。邱志豪去年底因此遭起訴，檢方建請法院重判18年有期徒刑。

▲▼邱志豪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱志豪因不法吸金2.7億被起訴，現又被查出涉詐騙近50億元。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組進一步追查發現，絕對能源集團還曾舉辦說明會，鼓吹民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，待投資人簽訂智能合約後，再將虛擬資產放入集團自設的DEFI借貸平台，由集團對外放款，號稱平均月息3％到7％，實際卻疑為龐氏騙局，4年來累計近千人受害，金額超過50億元。

檢方昨日兵分9路搜索相關處所並拘提9人到案說明，邱志豪拒絕夜間偵訊。檢方今日凌晨依違反銀行法、詐欺等罪嫌向法院聲押禁見其中楊姓、王姓、徐姓3名業務人員，以及黃姓軟體工程師等4人，稍早又聲押禁見另外4人，並將邱志豪移送北檢，全案持續擴大偵辦中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

絕對能源集團負責人邱志豪涉嫌以販售特別股保證獲利的手法，吸金2.7億元，去年底被起訴，沒想到北檢又查出，邱男涉嫌透過DEFI借貸平台放款，4年來近千人受騙超過50億元。北檢29日發動搜索並拘提9人到案，今日（30日）凌晨依法聲押DEFI的3名業務人員和1名軟體工程師。

