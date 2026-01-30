2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

▲傑昇通信公布 2025年手機銷售Top 20。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

2025 年台灣智慧型手機市場整體銷量略為降溫。市調數據顯示，全年智慧型手機總銷量約 529 萬支，較 2024 年的 533 萬支減少約 4 萬支，年減幅約 1%；不過在高階與旗艦機銷售比重提高的帶動下，整體銷售金額反而出現 年增約 11% 的表現，市場呈現「價漲量縮」的結構變化。

根據傑昇通信彙整市調機構針對全台實體通路的調查結果，觀察 2025 年全年熱銷前 20 名，市場結構並未出現明顯翻轉，銷售動能仍高度集中於主流品牌與高階機型。

iPhone 穩居銷量主力 年度最熱銷單機再度蟬聯

從年度熱銷前 20 名單機來看，蘋果（Apple） 依舊展現高度品牌黏著力，新舊 iPhone 機型合計包辦 13 個席次。其中，全台最暢銷單機由 Apple iPhone 16 Pro（256GB） 再度蟬聯榜首。

傑昇通信分析，iPhone 16 Pro 自 2024 年第四季上市，完整橫跨 2025 年銷售年度，累積銷售動能明顯；而 2025 年 9 月推出的 iPhone 17 系列，採取「加量不加價」策略，在起售價格與前代相同的情況下提升規格吸引力，使 iPhone 17 Pro（256GB） 即便僅上市一季，仍快速衝上全年銷量第二名。

安卓陣營分工明確 A 系列撐量、S 系列撐價

在非蘋陣營方面，Samsung 共有 5 款機型進榜，銷售結構呈現「A 系列撐量、S 系列撐價」的明確分工。其中，於 2025 年 3 月上市的 Galaxy A56（12GB／256GB），憑藉 IP67 防水防塵、長續航表現，以及升級至 12GB 記憶體的規格配置，在萬元出頭價格帶具備高度競爭力，成為年度最暢銷的安卓單機。

至於高階市場，Galaxy S25 Ultra（12GB／256GB） 透過預購期間的容量升級與通路回饋成功拉升銷量，即使後續促銷力道趨緩，仍維持穩定長銷表現，被視為 2025 年安卓旗艦機的銷售代表。

換機週期拉長 AI 尚未成為關鍵誘因

傑昇通信指出，近年手機硬體規格逐漸趨於成熟，旗艦與中階機型的實際使用差距縮小，加上生成式 AI 功能仍高度仰賴雲端運算，尚未出現足以促使消費者「非換不可」的殺手級應用，使整體換機週期持續拉長。

入門機靠資費方案帶動 成銀髮族與備用機首選

在中低階與入門市場，OPPO A5 Pro 與 vivo Y29s 於 2025 年同樣繳出穩健銷售成績。傑昇通信觀察，這類機型能見度高，關鍵在於與電信資費方案的深度整合，消費者在門號轉換或續約時，搭配低月租方案，常能以零元或極低價格入手，也成為銀髮族群與備用機市場的熱門選擇。