　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

▲▼2025年手機銷售Top 20。（圖／傑昇通信提供）

▲傑昇通信公布 2025年手機銷售Top 20。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

2025 年台灣智慧型手機市場整體銷量略為降溫。市調數據顯示，全年智慧型手機總銷量約 529 萬支，較 2024 年的 533 萬支減少約 4 萬支，年減幅約 1%；不過在高階與旗艦機銷售比重提高的帶動下，整體銷售金額反而出現 年增約 11% 的表現，市場呈現「價漲量縮」的結構變化。

根據傑昇通信彙整市調機構針對全台實體通路的調查結果，觀察 2025 年全年熱銷前 20 名，市場結構並未出現明顯翻轉，銷售動能仍高度集中於主流品牌與高階機型。

▲▼2025年手機銷售Top 20。（圖／傑昇通信提供）

iPhone 穩居銷量主力　年度最熱銷單機再度蟬聯

從年度熱銷前 20 名單機來看，蘋果（Apple） 依舊展現高度品牌黏著力，新舊 iPhone 機型合計包辦 13 個席次。其中，全台最暢銷單機由 Apple iPhone 16 Pro（256GB） 再度蟬聯榜首。

傑昇通信分析，iPhone 16 Pro 自 2024 年第四季上市，完整橫跨 2025 年銷售年度，累積銷售動能明顯；而 2025 年 9 月推出的 iPhone 17 系列，採取「加量不加價」策略，在起售價格與前代相同的情況下提升規格吸引力，使 iPhone 17 Pro（256GB） 即便僅上市一季，仍快速衝上全年銷量第二名。

安卓陣營分工明確　A 系列撐量、S 系列撐價

在非蘋陣營方面，Samsung 共有 5 款機型進榜，銷售結構呈現「A 系列撐量、S 系列撐價」的明確分工。其中，於 2025 年 3 月上市的 Galaxy A56（12GB／256GB），憑藉 IP67 防水防塵、長續航表現，以及升級至 12GB 記憶體的規格配置，在萬元出頭價格帶具備高度競爭力，成為年度最暢銷的安卓單機。

至於高階市場，Galaxy S25 Ultra（12GB／256GB） 透過預購期間的容量升級與通路回饋成功拉升銷量，即使後續促銷力道趨緩，仍維持穩定長銷表現，被視為 2025 年安卓旗艦機的銷售代表。

換機週期拉長　AI 尚未成為關鍵誘因

傑昇通信指出，近年手機硬體規格逐漸趨於成熟，旗艦與中階機型的實際使用差距縮小，加上生成式 AI 功能仍高度仰賴雲端運算，尚未出現足以促使消費者「非換不可」的殺手級應用，使整體換機週期持續拉長。

入門機靠資費方案帶動　成銀髮族與備用機首選

在中低階與入門市場，OPPO A5 Pro 與 vivo Y29s 於 2025 年同樣繳出穩健銷售成績。傑昇通信觀察，這類機型能見度高，關鍵在於與電信資費方案的深度整合，消費者在門號轉換或續約時，搭配低月租方案，常能以零元或極低價格入手，也成為銀髮族群與備用機市場的熱門選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

SONY首款耳夾式耳機 LinkBuds Clip 續航37小時、粉嫩四色登場

舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調

蘋果AirTag 2內部構造曝光！大量膠水封裝　維修難度明顯提高

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

SONY首款耳夾式耳機 LinkBuds Clip 續航37小時、粉嫩四色登場

舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調

蘋果AirTag 2內部構造曝光！大量膠水封裝　維修難度明顯提高

中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

3C家電熱門新聞

2025年最熱銷手機出爐　旗艦機仍是首選

SONY首款耳夾耳機 LinkBuds Clip

AirTag 2內部構造曝光維修難度明顯提高

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

蘋果為13歲老iPhone推送 iOS更新

近1.5億筆帳密外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

Panasonic推出　史上最省電AI PLUS空調

免費仔哭！YouTube倍速看擬列付費功能

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

更多熱門

相關新聞

果粉「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

果粉「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

一名果粉直呼，2026年做過最正確的決定，就是把用了4、5年的蘋果原廠充電線換成兩米長的編織快充線，一用就回不去。貼文引發論戰，不少人認同非原廠的充電線好用又耐操，結果釣出一名專業維修師建議，「一定要用原廠充電線」，非原廠容易讓充電孔接觸不良，而且蘋果官方也有賣2公尺的充電線。

三星晶片事業獲利暴衝5倍　HBM4首季供貨輝達、追趕SK海力士

三星晶片事業獲利暴衝5倍　HBM4首季供貨輝達、追趕SK海力士

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

關鍵字：

手機銷量台灣市場iPhone三星換機周期智慧型手機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面