陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

▲大陸春運2026年春運即將正式登場。（資料圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

被稱為「最大規模人類遷徙行為」的大陸「春運」將於2月2日登場，今（2026）年預計全社會跨區域人員流動量上看95億人次，或創下歷史新高。隨著大陸運輸基建持續佈建，「反向春運」成為近年春運的新模式，越來越多父母選擇從農村或中小城市前往大城市，與子女一同過年，改變過去「返鄉團圓」的單向流動模式。

《半島都市報》報導，國家發展改革委副主任李春臨在國新辦記者會上表示，綜合研判，今（2026）年春運整體出行需求將明顯升溫，自駕出行仍是主體，佔比約八成；鐵路與民航客運量預計分別達5.4億人次及9500萬人次，總體規模與單日峰值均有望超越歷史同期。

李春臨指出，今年春運在時間分佈上呈現「節前相對分散、假期旅遊旺盛、節後相對集中」的特徵，除自駕出行方式仍佔多數，「父母到子女家過年」的反向春運，以及「先回家、再出遊」等新型過年模式逐漸普及，反映家庭結構與生活型態的變化。

大陸國鐵集團客運部主任朱文忠表示，今年春運將有22條、共3109公里的新線路，以及50餘座客運車站首次投入使用，增開、優化旅客列車560餘列，「春運前集中投用251組動車組，並在京廣、京滬、滬昆等主要幹線加開近千列夜間高鐵，高峰日可安排旅客列車超過1.4萬列，客座能力年增5.3%。」

此外，鐵路單位也首度祭出「誤購限時免費退票」機制，讓旅客在購票後30分鐘內、距開車時間4小時以上的規範內免費退票，同時，高鐵寵物托運試點也擴及110座車站、170趟列車，「門到站」、「門到門」行李寄送服務也推廣至111座車站，回應多元出行需求。

大陸民航局運輸司司長徐青透露，春運除返鄉需求外，出入境旅遊、北方冰雪遊與南方避寒遊熱度同步升高，航空公司不僅增加相關航線運力，還推動通程航班、航空快線等產品，提升中轉便利性。

至於在年節期間，高速公路擁堵導致電動車出行出現「充電難」的問題，大陸交通運輸部提到，截至2025年底，電動車保有量已達4397萬輛，高速公路服務區充電槍數量增至7.15萬個，「春運期間，將針對充電繁忙路段實施一區一策，透過行動充電設備與資訊平台，保障新能源車主用電需求。」