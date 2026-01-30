　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

泰國食品藥物管理局提醒民眾注意一款名為「大象牌」的2公克裝草本鼻通。（翻攝自FDA Thai）

▲泰國食品藥物管理局提醒民眾注意一款名為「大象牌」的2公克裝草本鼻通。（翻攝自FDA Thai）

圖文／鏡週刊

泰國食品藥物管理局（FDA）昨（29日）正式對外發布警訊，提醒民眾注意1款名為「大象牌（Chang Thai）」的2公克裝草本鼻通。此案源於消費者檢舉，經FDA查核發現，該產品外包裝標示的許可證號「G508/68」竟然是盜用其他已註冊產品的編號，在官方資料庫中完全查無該產品的許可紀錄。

綜合泰媒報導，這款違規產品不僅在實體通路流通，更在社群平台上大肆宣傳。廣告聲稱其具有緩解頭暈、昏厥、疲勞及提神醒腦功效，尤其鎖定容易感到疲累的族群。然而，FDA指出，該產品除了冒用許可證號，其廣告也未取得法定的草本產品廣告許可證，屬於嚴重的違法宣導。目前官方已針對負責非法銷售及違規廣告的廠商啟動法律程序，並強烈敦促大眾停止購買或使用該產品，以免因品質不明而損害健康。

事實上，這並非泰國草本鼻通首次出現安全疑慮。回顧去年10月，知名品牌「弘泰（Hong Thai）」的二號配方也曾因微生物含量超標而遭到FDA點名。當時經醫學科學署化驗證實，該品牌部分批次未能通過微生物品質檢驗標準，對於免疫力較弱的民眾來說，吸入微生物超標的產品可能引發嚴重的感染風險。

面對接連發生的草本產品違規事件，泰國FDA強調，任何未經官方審核登記或微生物超標的產品，皆存在法律與安全上的隱憂。消費者在選購此類健康產品時，應優先確認產品是否有合法的許可證編號，若有任何疑問，建議直接向FDA查證，以保障自身的消費安全與身體健康。


更多鏡週刊報導
瞎爆！泰亞航快起飛緊急喊卡　23乘客「被關接駁車無人知曉」險遭集體丟包
越戰下的生死之交！美三兄妹大海撈針　奇蹟重逢53年前泰國救命恩人
泰國屁孩惹禍！放鞭炮炸橋「燒起來了」　交通部向父母求償100萬維修費

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明
調解仍破局！　Andy出庭：張家王家一人一半
快訊／國1「男站車後」遭追撞　臟器外露慘死
24歲女網咖殺嬰！　瀏覽紀錄駭人「偷偷生小孩、鹽酸」
土風舞女師被砍8刀插管搶救　院方曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防範台灣有事！沖繩實施「疏散離島居民」桌面推演　假定武力攻擊

亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

向柬埔寨發洩！李在明怒嗆要詐騙集團「家破人亡」：韓國人不好惹

習近平可能回訪英國　下議院議長：不得進入國會

海撈近8千億！女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒　越南政府將拍賣

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

美軍WC-135R「核偵察機」飛抵英國　基地驚見特種部隊

川普怒嗆加關稅！韓部長「緊急赴美」會盧特尼克　雙方談不出結論

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

防範台灣有事！沖繩實施「疏散離島居民」桌面推演　假定武力攻擊

亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

向柬埔寨發洩！李在明怒嗆要詐騙集團「家破人亡」：韓國人不好惹

習近平可能回訪英國　下議院議長：不得進入國會

海撈近8千億！女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒　越南政府將拍賣

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

美軍WC-135R「核偵察機」飛抵英國　基地驚見特種部隊

川普怒嗆加關稅！韓部長「緊急赴美」會盧特尼克　雙方談不出結論

睽違14年！金馬最佳劇情片《大濛》破億了　劉冠廷急討債：導演說要寫外傳

防範台灣有事！沖繩實施「疏散離島居民」桌面推演　假定武力攻擊

黃色小鴨成關鍵線索　布袋警助女學生尋回失竊腳踏車

酒醉撞傷頭被送急診！南投男髒話狂譙　揮拳毆「2護理師」遭送辦

WBC海外直播派對5000席瞬間掃光！　蔡其昌笑稱：台灣球迷太有狼性

化工廠員工硫化鈉誤倒酸性桶！毒昏9天後不治　無良老闆起訴

全新大韓航空商務艙貴賓室開箱　能學烹飪、拉麵圖書館DIY泡麵

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

夏宇童曬高清婚紗照：我們一家三口　夫妻甜笑「藏孫協志寵妻細節」

亞伯達省「離心力」加大　卡尼要求美國尊重加拿大主權

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

陰莖增大丟命　億萬富翁猝死手術台上

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

「冰凍版地球」現蹤　50％落在宜居帶

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

日都市傳說「神祕老奶奶」標誌真相曝　網淚崩

更多熱門

相關新聞

李在明怒嗆詐團「家破人亡」：韓國人不好惹

李在明怒嗆詐團「家破人亡」：韓國人不好惹

南韓總統李在明今（30）日更發文嗆聲，「我們韓國人不是好惹的！」

以為打死了！泰男童遭阿嬤男友「棄屍」奇蹟存活

以為打死了！泰男童遭阿嬤男友「棄屍」奇蹟存活

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

柬埔寨公布2025驅逐名單　台灣人數曝光

柬埔寨公布2025驅逐名單　台灣人數曝光

劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光

劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光

關鍵字：

泰國FDA鼻通東南亞要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面