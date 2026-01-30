泰FDA大動作點名「這款鼻通」　驚爆非法登錄有安全疑慮

▲泰國食品藥物管理局提醒民眾注意一款名為「大象牌」的2公克裝草本鼻通。（翻攝自FDA Thai）

圖文／鏡週刊

泰國食品藥物管理局（FDA）昨（29日）正式對外發布警訊，提醒民眾注意1款名為「大象牌（Chang Thai）」的2公克裝草本鼻通。此案源於消費者檢舉，經FDA查核發現，該產品外包裝標示的許可證號「G508/68」竟然是盜用其他已註冊產品的編號，在官方資料庫中完全查無該產品的許可紀錄。

綜合泰媒報導，這款違規產品不僅在實體通路流通，更在社群平台上大肆宣傳。廣告聲稱其具有緩解頭暈、昏厥、疲勞及提神醒腦功效，尤其鎖定容易感到疲累的族群。然而，FDA指出，該產品除了冒用許可證號，其廣告也未取得法定的草本產品廣告許可證，屬於嚴重的違法宣導。目前官方已針對負責非法銷售及違規廣告的廠商啟動法律程序，並強烈敦促大眾停止購買或使用該產品，以免因品質不明而損害健康。

事實上，這並非泰國草本鼻通首次出現安全疑慮。回顧去年10月，知名品牌「弘泰（Hong Thai）」的二號配方也曾因微生物含量超標而遭到FDA點名。當時經醫學科學署化驗證實，該品牌部分批次未能通過微生物品質檢驗標準，對於免疫力較弱的民眾來說，吸入微生物超標的產品可能引發嚴重的感染風險。

面對接連發生的草本產品違規事件，泰國FDA強調，任何未經官方審核登記或微生物超標的產品，皆存在法律與安全上的隱憂。消費者在選購此類健康產品時，應優先確認產品是否有合法的許可證編號，若有任何疑問，建議直接向FDA查證，以保障自身的消費安全與身體健康。



