搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

▲115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

今年清明節連假共有4天，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於今年2月2日（週一）上午9時起開放訂位。此次台金航線共規劃532架次、提供50,048個座位，金門縣政府已請民航局要求航空公司密切掌握訂位情形，後續將視需求彈性增班。

民航局指出，清明連假期間自4月3日（週五）至4月6日（週一）放假4天，並將4月2日（週四）至4月7日（週二）規劃為航空疏運期，共計6天。考量旅運需求集中於離島航線，疏運重點鎖定澎湖、金門及馬祖，各航空公司已提前規劃加開班機或放大機型，以提升整體運能，並將依實際訂位狀況適時再行增班。

金門縣政府提醒，清明連假尖峰時段，4月2日至4月4日為台灣出發前往離島方向，4月5日至4月7日為離島往台灣方向，相關航班機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以提高有限空運資源的運用效率。旅客如無法搭乘原訂航班，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依原購票規定辦理退票，以保障自身權益。

金門縣政府也呼籲民眾務必提前完成訂位，避免臨時候補耗費時間；另離島航班易受天候影響，請隨時留意最新氣象與航班資訊，妥善規劃行程，搭機當日也請提早到場報到並備齊身分證件，確保順利出行。