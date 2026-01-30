　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

▲▼ 115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（圖／金門縣政府提供）

▲115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

今年清明節連假共有4天，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於今年2月2日（週一）上午9時起開放訂位。此次台金航線共規劃532架次、提供50,048個座位，金門縣政府已請民航局要求航空公司密切掌握訂位情形，後續將視需求彈性增班。

民航局指出，清明連假期間自4月3日（週五）至4月6日（週一）放假4天，並將4月2日（週四）至4月7日（週二）規劃為航空疏運期，共計6天。考量旅運需求集中於離島航線，疏運重點鎖定澎湖、金門及馬祖，各航空公司已提前規劃加開班機或放大機型，以提升整體運能，並將依實際訂位狀況適時再行增班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣政府提醒，清明連假尖峰時段，4月2日至4月4日為台灣出發前往離島方向，4月5日至4月7日為離島往台灣方向，相關航班機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以提高有限空運資源的運用效率。旅客如無法搭乘原訂航班，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依原購票規定辦理退票，以保障自身權益。

金門縣政府也呼籲民眾務必提前完成訂位，避免臨時候補耗費時間；另離島航班易受天候影響，請隨時留意最新氣象與航班資訊，妥善規劃行程，搭機當日也請提早到場報到並備齊身分證件，確保順利出行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」　網搖頭：只是幌子

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

南鐵地下化永久軌全線接合　交通部：目標年底通車

捷運站內擺「小吃攤車」他不解！通勤族曝超夯：6、7點就賣完

搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來！員工曝很常見

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」　網搖頭：只是幌子

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

南鐵地下化永久軌全線接合　交通部：目標年底通車

捷運站內擺「小吃攤車」他不解！通勤族曝超夯：6、7點就賣完

搶票要快！清明節連放4天　台金航線2／2開放訂位

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

2／11台股蛇年封關　2／23馬年開紅盤

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒：駕駛非常不正常

飛機行李架「不要放1物」　釣一票苦主：變水濂洞

北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰冷氣團

把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

更多熱門

相關新聞

金門地檢署表揚榮譽觀護人　助更生人「重啟人生」

金門地檢署表揚榮譽觀護人　助更生人「重啟人生」

為強化司法保護量能，並感謝榮譽觀護人長期投入心力、無私奉獻，金門地方檢察署於昨（28）日辦理「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」。現場由王柏敦檢察長主持，福建高等檢察署金門分署檢察長毛有增也特別蒞臨，親自向這群在第一線奔波的「溫暖力量」表達由衷謝意。

金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

關鍵字：

金門新聞金門清明節台金航線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面