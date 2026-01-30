炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

▲炸雞品牌過年營業時間出爐。（圖／記者蕭筠攝）
記者蕭筠／台北報導
今年春節假期長達9天，連鎖炸雞品牌調整營業時間，除夕當天最晚僅開到晚上6時，另外像是德州美墨炸雞天母店、起家雞東海福科店都連休5天。
●德州美墨炸雞
天母店：2月16日（除夕）起至2月20日（初四）暫停營業；2月21日起正常營業。
京站店、統一DREAM PLAZA店：2月16日營業時間改為上午11時至晚上6時；2月17日起正常營業。
微風南山店：2月16日（除夕）店休；2月17日起正常營業。
●本村炸雞
北車店、微風南山店、台南新光小北店、台中新光店：2月16日（除夕）營業至晚上6時；2月17日起正常營業。
重慶南店、中山店：2月16日（除夕）至2月18日（ 初二）暫停營業；2月19日起正常營業。
●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN全台門市2月16日（除夕）最早4時、最晚6時閉店；其餘春節營業時間可至官網查詢。
●起家雞
起家雞全台門市春節皆有調整營業時間，其中東海福科店最長連休5天，詳細春節營業時間可至官網查詢。
●Popeyes
台北許昌、台北光復、台大公館店：2月16日（除夕）至2月19日（初三）暫停營業；2月20日起正常營業。
台北101店：2月16日（除夕）營業至晚上6時；2月17日起正常營業。
