炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

▲▼本村炸雞開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲炸雞品牌過年營業時間出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今年春節假期長達9天，連鎖炸雞品牌調整營業時間，除夕當天最晚僅開到晚上6時，另外像是德州美墨炸雞天母店、起家雞東海福科店都連休5天。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

●德州美墨炸雞

天母店：2月16日（除夕）起至2月20日（初四）暫停營業；2月21日起正常營業。

京站店、統一DREAM PLAZA店：2月16日營業時間改為上午11時至晚上6時；2月17日起正常營業。

微風南山店：2月16日（除夕）店休；2月17日起正常營業。

●本村炸雞

北車店、微風南山店、台南新光小北店、台中新光店：2月16日（除夕）營業至晚上6時；2月17日起正常營業。

重慶南店、中山店：2月16日（除夕）至2月18日（ 初二）暫停營業；2月19日起正常營業。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全台門市2月16日（除夕）最早4時、最晚6時閉店；其餘春節營業時間可至官網查詢。

●起家雞

起家雞全台門市春節皆有調整營業時間，其中東海福科店最長連休5天，詳細春節營業時間可至官網查詢。

●Popeyes

台北許昌、台北光復、台大公館店：2月16日（除夕）至2月19日（初三）暫停營業；2月20日起正常營業。

台北101店：2月16日（除夕）營業至晚上6時；2月17日起正常營業。

01/28 全台詐欺最新數據

春節營業時間德州美墨炸雞本村炸雞bb.q CHICKEN起家雞Popeyes

