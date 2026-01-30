女網咖殺嬰瀏覽紀錄超駭人　搜「偷偷生小孩」還查福馬林、鹽酸

▲台中2023年網咖殺嬰案至今一審尚未出爐，今日由中院合議庭審理。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市2023年一名潘女在網咖產子後，隨即將孩子勒斃殺害，並裝進垃圾袋裡。案件纏訟至今，潘女已經獲得交保，今日開庭法院提示證卷，可見潘女曾用手機搜尋「偷偷生小孩、福馬林、鹽酸」等關鍵字，足見潘女行徑詭異，令人毛骨悚然。

2023年新年隔日（1月2日）的人倫悲劇，檢方查出，當年24歲潘女包下網咖內的和式房，結果在房內產下一名男嬰，潘女卻疑似因為情緒不穩，一度將男嬰舉在胸前，再以雙手掐脖、悶住口鼻方式涉嫌殺嬰，警方當時到場時，她只說「小孩已經死了」，並丟進黑色垃圾袋裡，被檢方以殺人罪起訴。

▲潘女在同房型包廂內殺嬰。（圖／記者許權毅攝）



案件纏訟多年，潘女已交保暫時重獲自由，案件以通常程序審理中，去年台中地方法院開準備程序庭時，檢辯雙方對於嬰兒死因有爭執，檢方認為嬰屍「脖子有血點」，應是外力介入導致；辯方則要釐清嬰兒是否脫離母體時，已因胎盤未剪造成「繞頸窒息」死亡。前經地院函詢法醫研究所、傳喚鑑定人，仍沒有明確答案。

檢方認為，本案被害人死因已由法醫研究所提出具有公信力報告，且男嬰屍體脖子上有出現血點，無需再函詢，僅會造成混淆；辯方認為，依法醫作證可知，該報告只能就警方來函資料來加以佐證，若排除資料，就無法做出同樣鑑定。至於要找哪個機構鑑定？辯方提出台大醫院或是婦產科協會，檢方認為沒有必要，但尊重鈞院。

▲潘女先前已獲交保，今天現身法庭，法官查出她用手機搜尋特殊關鍵字。（圖／記者許權毅攝）



案件今日由合議庭審理，法官簡芳潔提示證據時，可見潘女曾經用手機搜尋多筆詭異關鍵字，如「自己偷偷生產、福馬林、鹽酸」等字眼。

還有潘女好友幸女當時前往網咖包廂內，見到潘女動手掐嬰畫面，幸女被檢警要求模擬現場。可見幸女模擬潘女是雙手掐住嬰兒，高高抬起至眼睛平視位置。

潘女辯護人認為，現場監視器、幸女模擬畫面無證據能力，潘女手機內容因為扣押程序不符合標準，也無證據能力。