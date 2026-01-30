習近平可能回訪英國　下議院議長：不得進入國會

▲英國首相施凱爾訪中。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相施凱爾本周出訪中國大陸，不僅與中國國家主席習近平會談後為兩國關係解凍，也為習近平訪英敞開大門。但消息一出引發英國國內反彈，英國國會下議院議長強硬表示，只要中方對英國議員的制裁沒解除，習近平不得進入國會大廈。

施凱爾：英中關係脫離冰河時期

衛報報導，施凱爾29日在北京人民大會堂與習近平相處約3小時，除了有雙邊正式會談、共進午餐，也進行20分鐘的一對一會談。施凱爾及其團隊宣揚此行成果，包括免簽、降低威士忌關稅、簽署多項經濟合作協議。施凱爾稱，他與習近平的會談使英中關係更加穩固。

當被問及是否希望習近平訪問英國時，施凱爾官方發言人表示，首相已經明確表示，重置與中國的雙邊關係，讓兩國不再處於冰河期，對於英國企業與人民都有好處，並暗示未來將有更多會面，但拒絕透露具體安排。

習可能應邀訪英 英國出現反彈

不過習近平可能訪問英國的消息卻引發部分反彈聲浪，因為英國有5名保守黨國會議員和2名上議院議員因新疆人權議題遭中國政府制裁。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，在制裁措施仍生效期間，習近平將被禁止在國會演說，「我是議員的守護者，職責就是保護他們不受制裁侵害。在制裁還沒撤銷前，讓習近平踏進議員們的工作場所是錯誤的」。

受中國制裁的蒂姆勞頓（Tim Loughton）直言，邀請習近平訪問絕對是一條明確紅線。