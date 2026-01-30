竹山秀傳醫院癌篩活動新增免費胃癌篩檢　完檢加碼送紫南宮錢母

▲竹山秀傳醫院癌篩活動新推「胃癌篩檢」。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著農曆新年腳步臨近，竹山秀傳醫院29日舉辦大型篩檢活動，除提供常規的癌症檢查，也包括今年度國民健康署全新納入的「免費胃癌篩檢」項目，同時贈送「紫南宮錢母」作為完檢的健康好禮，吸引大批民眾與院內員工家屬參與，共同守護健康財富。

院方指出，過去癌症篩檢以五癌為主，今年國健署正式將「胃癌篩檢」納入補助，45歲至74歲民眾皆符合資格、終身補助一次，活動當天上午統計有近250人次參加，其中胃癌篩檢人數達72位；竹山秀傳醫院副院長沈德群表示：「胃癌在台灣癌症死因中仍佔有一定比例，早期往往無明顯症狀，透過篩檢可有效早期偵測。除了今年新增的胃癌篩檢、加上原本的子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血、口腔黏膜、肺部低劑量電腦斷層（LDCT）及婦女HPV檢測，就是最全面的『七大癌篩』服務，現場只要查詢健保卡就能確認篩檢資格，再由專人引導到篩檢窗口，免去民眾奔波各門診的時間。」

院方表示，本次癌篩活動亦涵蓋成人健檢與B、C型肝炎篩檢，希望協助民眾釐清自身健康狀態，活動對象包含看診民眾、家屬，以及辛苦的一線員工與員眷；凡符合資格並完成指定篩檢的民眾，更可獲得一枚「紫南宮錢母」，以來自土地公的祝福鼓勵「民眾自己健康自己顧」，才能有雙收的健康與財富。

竹山秀傳醫院提醒，今年整合性篩檢活動另有兩場活動，時間地點分別為2月3日上午在竹山秀傳鹿谷院區、以及3月26日上午在竹秀一樓，請符合資格的朋友務必攜帶健保卡前往。