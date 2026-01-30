郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」　網搖頭：只是幌子

▲88會館負責人郭哲敏。（圖／記者吳銘峯攝）

網搜小組／曾筠淇報導

88會館地下匯兌洗錢案，負責人郭哲敏涉賭博、洗錢等罪。沒想到，上個月高院開庭時，律師竟拿著手機給郭哲敏看A片，被法警逮個正著。對此，律師李怡貞就發文直呼，這到底是什麼情節？也歪樓問，到底是哪部片這麼好看？

法庭上演荒謬事件！當事人拿手機看A片

[廣告]請繼續往下閱讀...

88會館地下匯兌洗錢案，負責人郭哲敏涉賭博、洗錢等罪，一審被判11年8月有期徒刑，全案上訴二審審理中。沒想到，上個月高院開庭時，律師竟拿著手機給郭哲敏看A片，被法警逮個正著，立刻上報給法官，法官也立即喝斥制止。據悉，郭此舉本身並無法追究刑責，惟律師可能涉及違反倫理規範，後續是否會另案追究仍有待釐清。

法庭秩序遭挑戰！李怡貞：手機應關機

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，她得知此事後，很傻眼，理論上，進入法庭後，手機是一律要關機的，然而，律師卻將手機交給當事人使用，當事人則是使用手機看A片，這到底什麼情節？有沒有搞錯？她也歪樓問，到底是哪部片這麼好看？

李怡貞：律師還要放A片，有夠辛苦

對於這起事件，李怡貞也直呼，這年頭要透過手機看完整的A片沒有很容易，「律師辛苦了」，手機還要放A片實在有夠辛苦。她更在留言處繼續說道，大家知道這年頭當律師多困難了？真的很不容易，找A片一定很痛苦，「哭出來」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「實在無法想像當時開庭的情況」、「看到這新聞我真的一頭霧水欸，這樣荒唐的事竟然真實發生了」、「真的很好奇，為什麼會在這個場看A片」、「非常不尊重法庭」、「就沒在怕的感覺啊」、「超級囂張」、「看A片是幌子，其實展示的是狂妄的態度給法官看」。