跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

▲原PO不想被扣手續費。圖與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

銀行轉帳的手續費雖然金額微小，但長期累積下來也是一筆開銷。近日有一名女網友發文表示，每次看到轉帳被扣除15元手續費，都會感到心疼，認為這些錢若省下來，足以支應一頓超商便當的費用，她就是不想給銀行這筆錢。貼文曝光後，引起討論。

不想給銀行賺！15元手續費讓她心口一揪

這名網友在Dcard上，以「這15塊我就是不想給銀行！」為標題發文提到，她對於跨行轉帳產生的費用感到相當在意，一看到就會覺得心疼。她認為，15元雖然看似不多，但累積起來也能買到超商便當，好在她最近發現有銀行會提供免費的跨轉、跨提次數。

有銀行提供免費跨轉99次！真的有人能用完？

在多方比較後，原PO發現有銀行的數位帳戶提供了99次的免費跨行轉帳與跨行提款優惠，不過這樣的數字，也讓她驚呼是不是在挑戰極限？真的有人能在一個月內轉帳超過99次嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「15塊真的超多，累積一年都能買好幾杯星巴克」、「真的會心口一揪，以前被扣15塊都覺得自己好窮」、「這15元對我來說雖是小錢，但我真的也花不起」。也有網友說，「那就領出來，親手交給對方」、「現在隨便一家網銀都免手續費吧，無所謂的人本來就是大筆金額交易了，沒差這一點點錢啦」、「99次真的讓安全感爆棚，完全不用計算」。