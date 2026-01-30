台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非常棒的結果

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長、有「AI教父」之稱的黃仁勳昨展開訪台行程。他此行除將出席30日輝達台灣公司尾牙，面對近期外界熱議「美國要求台灣轉移40%半導體產能」的說法，黃仁勳親自澄清，「轉移不是正確說法，正確的關鍵字是新增」。至於台美達成15%對等關稅協議，黃仁勳接連用「Excellent！Fantastic！」稱讚，他表示，台美關稅協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，「這是一個非常棒的結果」。

對於台美對等關稅，黃仁勳昨表示，“The trade deal between United States and Taiwan is fantastic and it acknowledges Taiwan's strategic value to the United States and Taiwan's importance to the world.”（美國與台灣之間的這項貿易協議非常棒，它肯定了台灣對美國的戰略價值，也肯定了台灣對全世界的重要性。）

黃仁勳指出，“I thought it was an excellent, excellent outcome and TSMC of course played a very important role in that.”（我認為這是一個非常、非常出色的成果，而台積電當然在其中扮演了極為關鍵的角色。）

黃仁勳表示，“It was also a huge win for the United States because the United States has the benefit of Taiwan and TSMC investing in the United States and so I think it was a fantastic, fantastic outcome.”（這同時也是美國的一大勝利，因為美國能夠受益於台灣以及台積電在美國的投資，因此我認為這真的是一個非常、非常棒的結果。）

對於黃仁勳說法，民進黨表示，鄭麗君副院長帶領的談判團隊努力下，不只台美對等關稅下降為15%而且不疊加，台灣更成為「全球第一個」232條款半導體及衍生品關稅最優惠待遇國家。台灣會持續透過台灣模式與美國加強產業合作、一起布局全球市場，敬請立法院支持台美關稅協議，讓台灣繼續以強健的實力與信心，走向世界。