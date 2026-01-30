逛《埃及之王》手機狂掉電！過來人曝「4大重點」：能省排隊時間

▲《埃及之王：法老》在1月29日盛大開展。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

奇美博物館攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》特展，共有280件珍品，橫跨古埃及三千年歷史，同時還有VR設施，透過沉浸式體驗登上古夫金字塔。對此，一名女網友分享參展心得，2支滿電手機逛完只剩3成多，建議攜帶行動電源，以及自備耳機、穿好走的鞋，最後可預約快速入場，能減少排隊時間。

一名女網友在Threads熱心分享，首日朝聖《埃及之王：法老》的觀展心得，首先可能會大量使用手機，帶著2支充滿電力的手機，看完整個展覽後，電力分別只剩下30%與38%，因此強烈大家準備帶行動電源，否則很容易撐不到結束。

原PO也透露，這次有37件展品有提供語音導覽服務，加上站在作品前細看說明，時間一下子就過去，如果遊客也是想認真看展，至少要預留3到4小時。

若想讓整個參展更舒適、有品質，原PO表示，要記得自備耳機（有線／無線都可），以及準備好穿的鞋子。最後一個小撇步，她建議要先inline線上預約，才得以快速入場。

底下網友大讚，「VR活動大約45分鐘，一定要體驗」、「好貼心！之前導覽都另外加錢的服務，這次找不到預購的選項，沒想到直接免費開放給大家聽」、「感謝分享這些資訊」、「雖然我還沒有要去看！但我先儲存貼文，感恩的心」。

參展必備：行動充電器、耳機！快速預約入場省時間

奇美博物館指出，這次首次推出免費語音導覽服務，提醒遊客要自備手機、網路與耳機，已經購票的遊客，可透過「快速入場預約」服務，減少現場排隊的時間，觀展前一天可選擇「人數」、「想要的入場日期／時段」。館方也強調，該預約服務無強制性，若未預約也可現場排隊入場，惟尖峰時段可能需久候。