生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛《埃及之王》手機狂掉電！過來人曝「4大重點」：能省排隊時間

▲▼台南奇美《埃及之王：法老》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲《埃及之王：法老》在1月29日盛大開展。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

奇美博物館攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》特展，共有280件珍品，橫跨古埃及三千年歷史，同時還有VR設施，透過沉浸式體驗登上古夫金字塔。對此，一名女網友分享參展心得，2支滿電手機逛完只剩3成多，建議攜帶行動電源，以及自備耳機、穿好走的鞋，最後可預約快速入場，能減少排隊時間。

一名女網友在Threads熱心分享，首日朝聖《埃及之王：法老》的觀展心得，首先可能會大量使用手機，帶著2支充滿電力的手機，看完整個展覽後，電力分別只剩下30%與38%，因此強烈大家準備帶行動電源，否則很容易撐不到結束。

原PO也透露，這次有37件展品有提供語音導覽服務，加上站在作品前細看說明，時間一下子就過去，如果遊客也是想認真看展，至少要預留3到4小時。

若想讓整個參展更舒適、有品質，原PO表示，要記得自備耳機（有線／無線都可），以及準備好穿的鞋子。最後一個小撇步，她建議要先inline線上預約，才得以快速入場。

底下網友大讚，「VR活動大約45分鐘，一定要體驗」、「好貼心！之前導覽都另外加錢的服務，這次找不到預購的選項，沒想到直接免費開放給大家聽」、「感謝分享這些資訊」、「雖然我還沒有要去看！但我先儲存貼文，感恩的心」。

參展必備：行動充電器、耳機！快速預約入場省時間

奇美博物館指出，這次首次推出免費語音導覽服務，提醒遊客要自備手機、網路與耳機，已經購票的遊客，可透過「快速入場預約」服務，減少現場排隊的時間，觀展前一天可選擇「人數」、「想要的入場日期／時段」。館方也強調，該預約服務無強制性，若未預約也可現場排隊入場，惟尖峰時段可能需久候。

01/28 全台詐欺最新數據

相關新聞

買票的人氣炸！埃及法老展「超爛1狀況」　館方急改規定

買票的人氣炸！埃及法老展「超爛1狀況」　館方急改規定

奇美博物館攜手大英博物館展出《埃及之王：法老》，但有家長抱怨，滿心期待能帶點紀念品回家，沒想到部分商品被「沒買票的人」掃光，讓原PO感到非常不滿。對此，奇美博物館回應，專屬周邊商店動線即起改為「單向通行」，遊客需先看完埃及展，才能進入商店購物。

奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

奇美博物館展覽法老耳機行動電源鞋子語音導覽

