捷運站內擺「小吃攤車」他不解！通勤族曝超夯：6、7點就賣完

記者鄺郁庭／綜合報導

眾所周知，捷運站內禁止飲食。就有網友看到捷運站內有賣便當、速食的小吃攤車，忍不住吐槽，「怎麼會有這東西？」貼文一出引發熱論，許多通勤族紛紛笑推，「一直都有，我還在等早餐車再來耶」、「趕上班很方便」、「一點後會有折扣，只要百元。」

原PO在「路上觀察學院」貼出照片，拍下捷運站內的小攤車，納悶道「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」就有通勤族大推，「給出站趕上班的人可以買啊」、「買了帶去公司吃很方便」、「順便買便當帶回家給家人，不用再繞路」、「早上也有，買早餐很方便，也有開發票。」

通勤族超愛 曝下午開賣「6、7點就完售」

還有人表示，「下班路過多人買，所以是下午才開賣，大概六七點就賣完了，有的攤位更早賣完，直接就收攤。攤子就擱在牆邊」、「有一段時間了，大站滿多地方有，中午晚上用餐時間會推到閘門外販賣大約125的便當，滿多還不錯的，大概一點後會有折扣只要百元。」「雙連站還有3個攤位賣農特產品，蔬菜水果都有。」

也有網友打趣，「所以你就知道在台灣有多危險！出個門，都有得吃！」「我搭捷運趕上班就很常買啊～帶去辦公室很方便。超商有賣衛生紙，但我不會再超商原地大便啊～」、

貼文還引來台北捷運小編說明，「為了便利忙碌通勤的捷運族，北捷聯合商家推出捷運早午餐服務，方便捷運族們出站時順手買、帶著走！」在餐車非營業時間，會依個別車站空間條件，將餐車集中在不影響旅客動線的區域，等到營業時間一到才會出現販售餐點。