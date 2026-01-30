　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

▲牛癟是未完全消化但微微發酵的草料。（圖／翻攝自微博）

▲牛癟是未完全消化但微微發酵的草料。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都近日發生一起飲食中毒事件，一名女子與家人食用自製「牛癟火鍋」後，家中4人陸續出現不適，其中更有人雙手發青發藍、頭暈噁心，引發外界對特色料理食安風險的關注。

▲▼網友質疑顏色不對。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑顏色不對。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，當事人張女士表示，事發當天在家以網購的牛癟火鍋底料自行烹煮，湯底原本呈黃綠色，但在加入一種來源不明的蔬菜後，湯色突然變黑並出現苦味。儘管察覺異常，一家人仍繼續食用，約半小時後，4人陸續出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中最明顯的是雙手皮膚出現青藍色變化。

張女士指出，事發後家人緊急就醫，她經輸液治療後症狀已有改善，但其他家人目前仍有上吐下瀉等不適情形，仍需持續觀察。相關畫面曝光後，也讓不少網友質疑湯底顏色異常，直呼「一看就不對勁」。

▲▼陸一家4口自製「牛糞火鍋」中毒。（示意圖／翻攝自微博）

▲▼牛瘪（Niubie）常被稱為「百草湯」或「牛糞火鍋」。（示意圖／翻攝自微博）

▲▼陸一家4口自製「牛糞火鍋」中毒。（圖／翻攝自微博）

醫師說明，患者雙手發藍的情況，屬於中毒後出現的「紫紺」現象，研判與亞硝酸鹽中毒引發的高鐵血紅蛋白血症有關。毒素會使血液中血紅蛋白失去攜氧能力，導致組織缺氧，常在手部、唇部等末端部位出現顏色改變，嚴重時恐影響呼吸功能。

報導也提到，牛癟火鍋原為貴州地方特色料理，傳統作法需在宰牛後即時取出胃中未完全消化的草料汁液，並經多次過濾與充分加熱殺菌，製作流程相當嚴謹。專家指出，家庭自行製作風險極高，包括網購底料來源不明、加熱不完全，以及隨意添加不明野菜，都可能引發化學反應或毒素生成。

▲手變藍色。（圖／翻攝自微博）

▲手變藍色。（圖／翻攝自微博）

醫界提醒，部分野生或不明蔬菜本身可能含有較高硝酸鹽，在高溫或特定酸性環境下，易轉化為亞硝酸鹽，湯色突然變黑往往就是危險警訊。民眾若出現頭暈、噁心、皮膚發青等疑似中毒症狀，應立即就醫，避免延誤治療。

公開資料顯示，牛瘪（Niubie）是貴州黔東南苗族、侗族及廣西部分地區的特色傳統佳餚，常被稱為「百草湯」或「牛糞火鍋」，具有悠久歷史，製作過程是將牛胃及小腸中未完全消化的草料液體，經擠壓、過濾，加入牛膽汁及花椒、薑等香料熬製而成，味型咸鮮、略帶苦味與青草香，當地認為有健胃、祛熱功效，常作為待客的最高禮遇。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

他吃路邊「百香果」竟中毒！衛生局揭真相

他吃路邊「百香果」竟中毒！衛生局揭真相

台東8日上午有民眾疑似食物中毒遭緊急送醫，自述他吃了2顆路邊取得的百香果後，約半小時就出現全身無力、頭暈等不適症狀。經台東縣衛生局調查，該民眾吃的不是百香果，而是誤食有毒的「海檬果」，呼籲民眾千萬不要隨意撿路邊的不明植物食用，以免發生食品中毒。

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

吃了路邊百香果突發不適　消防即刻送醫

吃了路邊百香果突發不適　消防即刻送醫

吃藥都沒用！他全身癢「戒吃隔夜菜」竟好了　醫曝原因

吃藥都沒用！他全身癢「戒吃隔夜菜」竟好了　醫曝原因

母女吃完「家常菜」雙亡　父命危搶救中

母女吃完「家常菜」雙亡　父命危搶救中

牛癟火鍋食物中毒食安風險四川成都亞硝酸鹽

