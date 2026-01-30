獨／台灣跨境代孕黑市曝！白菜寶寶協會涉詐　理事長上銬續押

記者黃宥寧／台北報導

想要孩子，你還騙我！被視為國內主要代孕團體之一的「白菜寶寶協會」吳姓女理事長等4人，透過社群招攬不孕夫妻，媒合代孕母、代辦跨境文件並收費，遍及烏克蘭、克羅埃西亞、喬治亞、泰國等地。至少6名委託人報案，不法所得約220萬6543元。士林地檢署起訴移審，本月29日法院裁定王女5萬元、林男8萬元交保，吳姓女主嫌續押。

▲「白菜寶寶協會」創辦人吳素慧遭控非法仲介跨國代孕且詐財。（圖／記者黃宥寧攝）

求子若渴，卻成了地下代孕產業鏈的獵物。多名被害人向檢警控訴，為了擁有自己的孩子，投入數十萬甚至上百萬元，卻在跨境代孕流程中遭遇款項去向不明、文件爭議，甚至被迫自行補繳費用才能續辦，「想要孩子，結果連信任都被騙走」。

常姓、廖姓、盧姓、張姓、林姓等多名委託人陸續報案，專案小組追查發現協會對外主打「跨境代孕一條龍」，提供代孕方案諮詢、媒合代孕母、安排境外醫療與代辦文件等服務，實際操作國家包括烏克蘭、克羅埃西亞、喬治亞及泰國。

▼被害人透過「白菜寶寶協會」求子就遭騙。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

部分被害人依指示匯款或交付現金後，卻遲未取得對應醫療服務或完整文件，甚至在境外辦理過程中因「欠款」遭拒絕續辦，被迫自行補繳費用才能完成流程，與當初承諾落差甚大。

其中一名被害人原規劃赴烏克蘭辦理代孕，後因疫情與戰爭轉往克羅埃西亞。檢調追查發現，吳姓女理事長收取款項後未依約全數轉交境外醫療機構或代辦單位，反而將資金分流匯入多個帳戶。

被害人要求退款時，對方以各種理由拖延，甚至以「可償還大筆款項」說法安撫；檢調比對相關資料後，認與實際資金狀況不符。

在泰國代孕部分，專案小組查出，吳女安排委託人與境外代辦接洽並收費，過程牽涉文件問題。檢方指出，泰國2015年已針對商業代孕與外籍夫妻代孕設下明確限制，但仍有人持續推案，甚至疑似以變造出生證明文件處理身分登載，導致委託人後續在通關、居留或戶籍登記時衍生爭議，並引發公務員通報偵辦。

偵查期間，4名被告多採否認或切割說法。吳姓女主嫌承認成立協會並收取部分款項，但否認抽佣或代辦費，辯稱「費用均由客戶自行支付給境外醫療機構，自己未居間媒合」。

其夫林姓男子則將責任推給妻子，辯稱對協會實際運作不知情，帳戶僅供吳女使用，未參與代孕仲介事務。

王姓女子被檢警認定協助金流與對外聯繫，她則辯稱僅依吳女指示購買精品並交付指定地點，否認製作不實對話或文件；不過檢方查出，她曾建立虛假LINE帳號、製作假對話紀錄，甚至疑似變造法院文件取信委託人。

王女之夫陳姓男子則再度切割，辯稱相關帳戶由王女掌控，自己不清楚款項流向與用途，否認參與不法行為。

檢方綜合金流、對話紀錄、合約內容與匯款明細，認定4人以協會名義包裝招攬，對外承諾代孕媒合與跨境文件服務，卻將款項挪作他用，部分案件未依約履行或拒不退款，已涉犯三人以上共同詐欺取財、偽造文書及違反《人工生殖法》等罪嫌，不法所得估計220萬6543元，依法提起公訴。

29日下午，法院召開移審庭，王女坦承部分犯行獲5萬元交保，林男否認犯行仍獲8萬元交保；吳女全盤否認，法官認定其有高度逃亡、滅證及勾串證人之虞，裁定羈押，以確保審判順利進行。