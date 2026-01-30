向柬埔寨發洩！李在明怒嗆要詐騙集團「家破人亡」：韓國人不好惹

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到去年朴姓大學生慘遭虐死等影響，最近南韓政府積極掃蕩位在柬埔寨的詐騙集團。本月23日，南韓政府成立跨部門的工作小組，將73名在柬埔寨從事詐騙犯罪的韓籍人士押解回國。對此，南韓總統李在明今（30）日更發文向犯罪勢力嗆聲，「我們韓國人不是好惹的！」

根據《韓聯社》，李在明30日透過社群平台X轉發一則新聞，並以韓文、高棉文「雙聲道」評論。他在貼文向柬埔寨當地的犯罪集團怒嗆，「只要膽敢冒犯韓國人，就將面臨家破人亡的毀滅性後果......這聽起來像是空話嗎？我們大韓民國，只要說到就絕對會做到，而且是到最後一刻！」

李在明更透露，「因為招惹到韓國警察，如今中國的犯罪組織都已經不敢再收韓國人了。」

▲李在明以韓文、高棉文怒嗆，威脅要給柬埔寨詐騙集團好看。（圖／翻攝自X）

據悉，李在明所轉發的報導來自韓媒《OhMyNews》，內文指出去年柬埔寨首都金邊的韓僑社會經歷巨大衝擊，自從朴姓大學生慘遭虐死，以及南韓政府攜手柬埔寨出動大量人員針對詐騙犯罪進行掃蕩以後，當地的韓國餐廳變相當冷清，身上充滿刺青的詐騙組織成員也不敢外出，就連中國的詐騙組織都不敢再收韓國人從事犯罪。

另外，蓋洛普韓國於27至29日向南韓全國1001名18歲以上選民進行民意調查，結果顯示有60%肯定李在明經營國政時的表現。