海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐文彬攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國首艘國造潛艦「海鯤號」昨日駛出高雄港進行首次「淺水潛航」測試，並於晚間6時30分順利完成計畫項目返航，寫下國防自主的里程碑。對此，民進黨立委林俊憲直言，就在國防自主持續往前邁進時，藍白卻仍在立法院反覆封殺、拖延國防相關預算，嘴上高喊監督，實際上卻讓國防建設卡關，讓站在第一線的官兵深陷風險。

林俊憲表示，國造潛艦「海鯤號」於昨晚成功完成首次潛航測試，對台灣而言，無疑是一個振奮人心的重要時刻，他指出在嚴峻的國際環境、中共長年施壓，以及國內在野黨杯葛的多重挑戰下，國造潛艦計畫自啟動以來便困難重重。

林俊憲再指，雖然困難重重，但造艦團隊選擇正面迎戰問題、逐一排除障礙，憑藉專業與堅持，一步一步向前推進，終於完成「潛航下潛」這項關鍵里程碑。

然而林俊憲直言，令他遺憾的是，就在國防自主持續往前邁進時，藍白卻仍在立法院反覆封殺、拖延國防相關預算，嘴上高喊監督，實際上卻讓國防建設卡關，讓站在第一線的官兵深陷風險。

林俊憲強調，當中共軍事壓力步步進逼，卻還有人選擇削弱台灣的防衛能力，並認賊作父，守護台灣的安全，不只是國軍弟兄的責任，所有台灣人都責無旁貸，唯有我們成為國防建設最堅定的後盾，台灣才能穩如磐石。