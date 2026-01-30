快訊／創立法院史上首次！　預算會期「總預算一字未審」

▲立法院第11屆第4會期最後一日。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（30日）除是6位民眾黨立委畢業典禮外，也是立法院本會期最後一日，國民黨、民眾黨主導法案清倉，包含被稱為中天條款的「衛星廣電法」修正、替救國團等解套的《不當黨產條例》修正等順利三讀，而中央政府總預算、行政院版國防特別條例遭10度封殺，連審都沒得審，由於立法院本會期屬於預算會期，甚至是延會狀況下，也創下中華民國史上首次，立法院預算會期但總預算「一字未審」的弔詭狀況。

依據過去國會審議狀況，事實上，中央政府總預算鮮少在農曆過年前審議完畢，但卡在程序委員會「一字未審」的狀況卻是史上首見。藍白立委拒絕審議總預算，並指出，中央政府總預算未編列國會三讀通過的軍人加薪等，是違法違憲總預算，因此拒絕審議。

國軍去年4月通過增加戰鬥加給和志願役加給增加新制，加薪約1萬5千元，但在野黨提出加碼「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院表決通過。但由於「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，有違憲之虞，行政院編列預算時，並未將此筆預算編入。

今年度中央總預算案持續卡關，影響到各部會的計畫執行，包含地方預算也受影響，如桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等工程、台鐵行車安全補貼及擴大國旅及國際來台旅客市場計畫，各地方政府也叫苦連天，另外也影響TPASS、生育補助等新興預算，引起相當程度民怨。

因引起民怨，藍白兩黨挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算先行審查，第一波共38項、金額約718億。但該案目前尚未過協商冷凍期1個月，因此只能等下會期再進行處理。且因為該案並非三讀案也非法律案，僅具「建議性質」，政治宣示意義大於實質意義，僵局依舊未解。

根據立法院計算中心整理的「115年度總預算案實際影響比率狀況表」顯示，此次受影響的項目，涵蓋外交部、運動部、環境部、數位發展部、僑務委員會，以及災害準備金、第二預備金等。

也就是說，115年度新興計畫之影響數1,017億元，延續性計畫較114年度增加數1,805億元、預備金及災害準備金170億元，合共2,992億元，占115年度歲出預算3兆0,350億元之9.86%；扣除本次新興計畫同意先行動支案718億元，影響數減為2,274億元（占7.5%），意即，115年度總預算案歲出可先行動支金額由2兆7,358億元（90.14%）增加為2兆8,076億元（92.5%）。

藍營堅持拒審總預算，但也有藍委私下坦言，其實審還是可以審，「可能傅崐萁總召心裡還有一股氣」，不過沒有進一步指示，也不知道該從何辯論起，拆審總預算或許是下台階方式之一。然而，過去國會雖然先行動支部分總預算先例，卻是總預算已經開始審「來不及審完」影響到現行計畫，或由行政院主動提出，此次國會主動拆審仍是首例。