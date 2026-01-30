　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還我16億！藍白闖關《不當黨產條例》修正　三讀表決復活救國團

▲▼《不當黨產條例》修法三讀。（圖／記者杜冠霖攝）

▲《不當黨產條例》三讀修正。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（30日）表決三讀修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之內。國民黨成功闖關，讓救國團等組織起死回生，黨產會表示，相關不當黨產粗估數百億無法追討。以救國團而言，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。

2016年立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會依法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，雖然救國團不服興訟，但台北高等行政法院在去年8月判救國團敗訴。

藍委游顥提案修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，將救國團排除在附隨組織定義之外。國民黨大力支持，民眾黨團副總召張啟楷認為，救國團曾是政府單位，因此民眾黨支持國民黨團修法。

國民黨將該案從委員會抽出逕付二讀，獲得民眾黨團支持，今立法院會表決，在藍白人數優勢下，以60票對48票表決通過。

對於該項修法，黨產會昨直言，項莊舞劍，意在沛公。此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，就算已經判決確定，都有起死回生的可能。救國團只是喚起眾人情感的障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，這將導致高達數百億元之不當黨產無法追討。

黨產會說明，眾所周知，救國團一再主張他們是公益性社團。然而，即令其主張為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位之優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治之事實。

黨產會指出，而今我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨之實質控制，但那些藉執政之優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨之附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家嗎？

黨產會表示，目前救國團依舊擁有特權經營地位。以臺北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還臺北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。意圖修改《黨產條例》助救國團解套的委員們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國民主轉型和民間社會經濟健全會是多大的傷害？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

黨產條例救國團國民黨立法院三讀婦聯會不當黨產

