喝酒加上性行為「被判鞭刑140下」　印尼女被打到當場昏厥

▲2018年亞齊省一名婦女被控賣淫，在清真寺外遭公開鞭刑，吸引數百人圍觀。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印尼亞齊省（Aceh）一對未婚男女，因發生婚外性行為並且飲酒，被判140下鞭刑，女方更在受刑過程中當場昏厥。這被認為是該省2001年實施伊斯蘭教法（sharia law）以來，最嚴厲的懲罰之一。

公開鞭刑140下 她當眾昏厥

《法新社》報導，這對男女在公園內遭藤條抽打背部，數十名民眾全程圍觀。其中，女子因為難忍疼痛而昏倒，被緊急送上救護車。

亞齊省首府班達亞齊（Banda Aceh）的伊斯蘭教法警察局長里扎爾（Muhammad Rizal）向媒體證實，兩人各自挨了140鞭，其中100鞭是因婚外性行為，另外40鞭則因飲酒觸法。

太親密也受罰 自己人也不例外

當天一共6人因違反伊斯蘭教法遭到鞭刑，包括一名伊斯蘭教法警察及其女伴，兩人因在私人場所過度親密，各被鞭打23下。里扎爾強調，「正如我們所承諾的，不會有例外，特別是對自己的成員。這確實損害了我們的名譽。」

印尼是全球最大的穆斯林國家，亞齊省則是該國唯一實施伊斯蘭教法的地區。在亞齊，鞭刑被用來懲罰多種違法行為，包括賭博、飲酒、同性性行為、婚外性關係。