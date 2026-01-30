　
地方 地方焦點

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害　全面強化基層防災應變能力

新北市,新北市防災,防災演練,災害應變,區公所,兵棋推演,無腳本演練,地震防災,強韌臺灣計畫,公共安全,基層防災,城市韌性（圖／新北市政府消防局提供）

▲為強化第一線防災人員的緊急應變處置能力，新北市政府消防局深耕輔導各區公所辦理災害兵棋推演，全程以「無腳本」方式進行，務求貼近真實災害情境。（圖／新北市政府消防局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

面對全球暖化帶來的氣候挑戰，以及極端天氣使致災風險持續升高，當災害不再只是新聞畫面中的遠方事件，而是可能隨時出現在你我生活周遭，如何建立一套靈活且具韌性的防災體系，已成為現代城市治理的重要課題。為了讓基層防災不再停留在紙上作業，新北市政府持續強化第一線防災人員的緊急處置能力，透過消防局多年深耕輔導，全市29個區公所已全面導入「無腳本」災害兵棋推演。演練過程中沒有標準流程，現場發生什麼狀況，就必須即時判斷、迅速應對，讓整體演練更貼近真實災害情境，確保關鍵時刻能站在最前線守護市民，成為市民最堅實、安心的後盾。

近年來，國內經歷多起重大災害事件，包括去（114）年9月花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖溢流，以及12月板橋府中商圈氣爆事故，這些慘痛經驗不僅敲響防災警鐘，也凸顯基層單位必須具備更高層次的應變能力。以氣爆事件為例，災害發生當下，警察、消防與區公所如何同步掌握資訊？誰負責引導民眾疏散？誰協助聯繫醫療後送？若通訊中斷，里長又該如何將第一手災情回傳公所？每一個環節，都考驗第一線人員在資訊有限的情況下，能否迅速做出正確判斷。

因此，自113年起，新北市除了配合內政部推動「強韌臺灣計畫」，更進一步推行區公所「強化地區災害防救計畫（地震）－境況模擬桌上演習」，重點聚焦災情查通報、資源調度、跨機關協調與緊急應變流程等核心項目，透過實際情境的推估與演練，讓公所同仁更清楚各自的角色分工與行動順序，真正掌握「輪到自己時該做什麼」，避免在災害來臨時，還需要翻找SOP或等待指示，全面提升防救災效能，強化災時即時應變與跨單位協作能力，預計於116年前完成全市29區公所的相關演習。

新北市,新北市防災,防災演練,災害應變,區公所,兵棋推演,無腳本演練,地震防災,強韌臺灣計畫,公共安全,基層防災,城市韌性（圖／新北市政府消防局提供）

▲境況模擬桌上推演採用國際通行的「HSEEP」模式，各參演單位現場研討並提出因應對策，同時邀請專家學者擔任觀察員，給予專業建議與即時回饋。

境況模擬桌上推演並非僅在會議室中討論假設情境，而是採用國際通行的「HSEEP」模式，在沒有預先設定對白與劇本的情況下，由促成者依即時推估的災況發布狀況，各參演單位隨即針對災情查報、資源分配與緊急避難進行研討並提出對策，演練內容從災害發生、啟動災情查通報、區長任務分配，到民眾疏散避難、基層里長與公所人員應變，以及消防、警察等後續救援作業，完整模擬實際災時的運作流程。

為了避免出現「演練時表現順利，實際災害卻手忙腳亂」的落差，並讓每一次討論、每一個指令，都更貼近真實狀況，推演過程中特別邀請專家學者擔任觀察員，於現場提供專業建議與即時回饋，協助檢視各區公所的防災整備情形。例如，哪些環節反應時間偏長？哪些資訊在傳遞過程中容易卡關？哪些決策流程仍有簡化空間？演練結束後即刻進行檢討，針對發現的問題提出具體改進方向，讓第一線的應變作業持續優化。

現階段推演以大規模地震發生後的「人命搜救」作為最優先目標，由區長擔任指揮官，結合轄區消防局大隊長進行統合指揮，並涵蓋建築物與道路災情查通報、電力與通訊中斷應處、人力調度、獲救人員後送醫療及避難收容安置等議題。後續也將視推演成果，逐步擴充至「緊急醫療」、「民眾照護」與「生命維持」等面向，並結合地區圖資強化情境設定，彙整出更貼近各區特性的應變策略與行動方案。

新北市,新北市防災,防災演練,災害應變,區公所,兵棋推演,無腳本演練,地震防災,強韌臺灣計畫,公共安全,基層防災,城市韌性（圖／新北市政府消防局提供）

▲▼「強化地區災害防救計畫（地震）－境況模擬桌上演習」預計在116年前完成新北市29區公所境況模擬桌上演習。

新北市,新北市防災,防災演練,災害應變,區公所,兵棋推演,無腳本演練,地震防災,強韌臺灣計畫,公共安全,基層防災,城市韌性（圖／新北市政府消防局提供）

新北市政府副市長暨災害防救辦公室主任朱惕之表示，災害管理是新北市重要的施政工作之一，透過兵棋推演模擬大規模地震後的應變情境，針對疏散撤離、救災人力與物資支援，以及災後通訊中斷下的災情查報與資訊傳遞等關鍵議題進行全面討論，各參演機關均全力投入、積極應對。

市府也強調，本次推演成果將作為修訂新北市地區災害防救計畫及相關作業程序的重要依據，持續提升政府與社區的防災量能，降低整體災害風險，打造更安全且具韌性的城市環境，讓市民能夠安心生活、安居樂業。

01/28 全台詐欺最新數據

為表達對警察辛勞付出的感謝，新北市瑞芳區鼻頭國小於昨（28日）上午安排「感恩之旅」，由師長帶領13位學童前往新北市瑞芳警分局參訪，向一年來默默守護地方治安與交通安全的警察叔叔、姊姊們表達誠摯謝意，現場氣氛溫馨感人。

新北市新北市防災防災演練災害應變區公所兵棋推演無腳本演練地震防災強韌臺灣計畫公共安全基層防災城市韌性

