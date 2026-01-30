　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

最強「走春戰袍」現身！家樂福零食背心爆紅　網封：這才叫「衣食無缺」點數放大術再省荷包

▲▼ 家樂福 。（圖／業者）

▲家樂福出現爆紅零食戰袍，引起網友熱議。（圖／翻攝自網路，下同）

消費中心／綜合報導

2026走春想當全場焦點？不用再煩惱要穿哪件衣服，現在Threads上最火的「戰袍」竟然是在賣場DIY出來的！近日一則貼文引發萬人熱議，原來是有網友發現家樂福新店店驚現由紅色包裝零食組成的「零食背心」與「零食財神帽」。這套「神裝備」使用了可樂果原味好結果應援包、彭園左宗棠雞腿餅造型餅乾，以及卡茲x小王子爆米花分享桶等應景紅色包裝，讓人走到哪吃到哪，也讓網友瘋狂留言直呼：「這才叫真正的衣食無缺！」、「穿這套去拜年，親戚長輩絕對沒空問你薪水多少！」

這股旋風徹底打破傳統採買年貨的枯燥印象，展現家樂福年輕、大膽且玩味十足的品牌特質。無論是想在家庭聚會中成為最強話題開端，還是在社群平台上討個開運吉利，這套創意穿搭直接榮登今年新春最吸睛的選擇。

▲▼ 家樂福 。（圖／業者）

▲▼網友瘋傳超有梗「零食背心」並熱烈評論。

▲▼ 家樂福 。（圖／業者）

OPENPOINT點數放大術，搭配聯名卡消費更划算

而且想要入手這套爆紅戰袍完全不需要大傷荷包，內行的家樂福會員早就準備好「點數放大術」。現在手中的OPENPOINT點數就像是魔法點金石，在家樂福可以直接兌換上萬種商品，作為自組拜年戰袍的材料，像是喜氣爆表的衛生紙組成的招財吸錢（塵）器或是零食包裝成品，讓點數價值發揮到淋漓盡致。

除了點數兌換，搭配uniopen聯名卡更是省錢的大絕招！從即日起至2月28日，在指定期間消費最高可享25%的超高回饋，福利給得超級大方！家樂福還透過線上商城與實體賣場的雙重優惠串聯，讓民眾無論是在實體DIY專區挑選自己喜愛的零食，還是直接在線上兌換話題成品，都能輕鬆感受到「買越多、省越多」的爽快感，把年終獎金越放越大！

週週9折不怕忘記買，家電滿額再抽百萬黃金

除了社群上的話題商品，家樂福今年給出的實質回饋更是「誠意滿到溢出來」。自1月24日到2月15日的四波指定日期，會員可享「週週9折」的霸氣回饋，量販店/線上購物單筆滿2,000元享回饋；超市店/家速配則是單筆滿888元享回饋。回饋方式為實體店面贈送現金折價券，線上平台則是直接折抵，靈活度相當高。

對於想要趁過年把家電「舊換新」的人來說，絕對不能錯過的是「買家電金厲害」活動！自即日起至2月28日，會員購買家電商品每滿5,000元就獲得一次抽獎機會，總價值高達300萬，獎項包含夢幻逸品LG蒸氣電子衣櫥、SAMSUNG顯示器，還有最受矚目、價值100萬的黃金！

Ed Hardy三波潮流活動接力，美式藝術撞擊東方新年

今年最令潮流玩家驚喜的，莫過於家樂福與傳奇品牌Ed Hardy的深度跨界合作。由刺繡教父Don Ed Hardy創立的品牌，以細膩的工藝將東方神龍、老虎等刺青元素揉合美式復古風情，其大膽色調與華麗圖騰早已成為全球時尚名人的寵兒。這次家樂福特別將這股美式圖騰美學注入新年活動，獨家合作馬年限定編織圖騰，從2月4日到2月21日，共有三波活動等著消費者來挑戰：

第一波：量販限定！滿額APP開抽（2/4～2/16）

只要在量販店單筆消費滿2,400元，記得消費當天到家樂福APP領券，就能玩輪盤抽獎，而且是100%人人有獎！獎項包含極具收藏價值的Ed Hardy 20吋限量行李箱、馬年限定保溫杯與手提袋還有家速配或線上購物折價券，讓人時尚指數瞬間爆表。

第二波：大年初一！限量福袋抽金馬（2/17限定） 

每份售價只要198元的新春福袋，在量販/超市同步開賣，除了內含超值好物，還附贈刮刮卡一張。序號登錄後，不僅有機會帶走Ed Hardy聯名行李箱與保溫杯，更有機會再次問鼎價值88萬的馬年金條大獎！

第三波：超市限定！滿額送潮流夾鏈袋（2/18～2/21）

大年初二到初五，只要在超市店單筆消費滿800元，就能把馬年Ed Hardy限定圖騰的夾鏈袋帶回家，裝發票收據和生活雜物都實用，數量有限，潮流迷千萬要設好鬧鐘！

從最搞怪的走春戰袍到最潮流的Ed Hardy聯名，家樂福2026年貨節不僅要讓你「衣食無缺」，更要讓你成為過年期間全台灣最有型、最懂買的消費達人，還不快出發！

【謹慎理財 信用至上】 信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額x3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中國信託官網查詢。 

所有活動詳見家樂福官網：https://c.cfour.tw/H1Rxf

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
靈動老師周媛慘了！　遭官方立案調查
還我16億！　藍白闖關《不當黨產條例》修正
林心如重現Rose媽媽！　甜蜜對唱霍建華被拍
頂大男沒跟司機起口角！　同學揭：可能不舒服在求救
反對票0！韓國瑜也驚呼　《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定
學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最強「走春戰袍」現身！家樂福零食背心爆紅　網封：這才叫「衣食無缺」點數放大術再省荷包

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

隆乳怎麼選才自然？醫師解析身形、材質與層次關鍵一次搞懂

走春送禮不只嗑瓜子！洽洽推「三款年節零食」精緻送禮、全家同樂一次搞定

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

【廣編】懶人料理新選擇　好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

最強「走春戰袍」現身！家樂福零食背心爆紅　網封：這才叫「衣食無缺」點數放大術再省荷包

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

隆乳怎麼選才自然？醫師解析身形、材質與層次關鍵一次搞懂

走春送禮不只嗑瓜子！洽洽推「三款年節零食」精緻送禮、全家同樂一次搞定

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

【廣編】懶人料理新選擇　好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

竹竹苗桃居民晚餐打7折　新竹喜來登Buffet優惠2/23登場

開車族注意！下周油價估最多漲0.4元　柴油料漲0.6元

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

主計總處概估2025年經濟成長8.63%　人均GDP逼近4萬美元

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

萬海看美國線回暖　2026年貨量與運價仍有撐

暴風雪中「被柴柴拉出門」　零下20度嗨玩跑跑沒在怕冷的

【2同學不見了】他騎車領路「同學未跟上」　接電話才知已雙亡

消費熱門新聞

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

超商連續5天「買1送1」懶人包

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

今年春節假期長達9天，5家炸雞品牌皆調整春節營業時間，除夕當天最晚僅營業到晚上6時，另外像是德州美墨炸雞天母店、起家雞東海福科店皆連休5天。

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

關鍵字：

過年春節走春家樂福點數Ed Hardy

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面