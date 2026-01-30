最強「走春戰袍」現身！家樂福零食背心爆紅　網封：這才叫「衣食無缺」點數放大術再省荷包

▲家樂福出現爆紅零食戰袍，引起網友熱議。（圖／翻攝自網路，下同）

2026走春想當全場焦點？不用再煩惱要穿哪件衣服，現在Threads上最火的「戰袍」竟然是在賣場DIY出來的！近日一則貼文引發萬人熱議，原來是有網友發現家樂福新店店驚現由紅色包裝零食組成的「零食背心」與「零食財神帽」。這套「神裝備」使用了可樂果原味好結果應援包、彭園左宗棠雞腿餅造型餅乾，以及卡茲x小王子爆米花分享桶等應景紅色包裝，讓人走到哪吃到哪，也讓網友瘋狂留言直呼：「這才叫真正的衣食無缺！」、「穿這套去拜年，親戚長輩絕對沒空問你薪水多少！」

這股旋風徹底打破傳統採買年貨的枯燥印象，展現家樂福年輕、大膽且玩味十足的品牌特質。無論是想在家庭聚會中成為最強話題開端，還是在社群平台上討個開運吉利，這套創意穿搭直接榮登今年新春最吸睛的選擇。

▲▼網友瘋傳超有梗「零食背心」並熱烈評論。

OPENPOINT點數放大術，搭配聯名卡消費更划算

而且想要入手這套爆紅戰袍完全不需要大傷荷包，內行的家樂福會員早就準備好「點數放大術」。現在手中的OPENPOINT點數就像是魔法點金石，在家樂福可以直接兌換上萬種商品，作為自組拜年戰袍的材料，像是喜氣爆表的衛生紙組成的招財吸錢（塵）器或是零食包裝成品，讓點數價值發揮到淋漓盡致。

除了點數兌換，搭配uniopen聯名卡更是省錢的大絕招！從即日起至2月28日，在指定期間消費最高可享25%的超高回饋，福利給得超級大方！家樂福還透過線上商城與實體賣場的雙重優惠串聯，讓民眾無論是在實體DIY專區挑選自己喜愛的零食，還是直接在線上兌換話題成品，都能輕鬆感受到「買越多、省越多」的爽快感，把年終獎金越放越大！

週週9折不怕忘記買，家電滿額再抽百萬黃金

除了社群上的話題商品，家樂福今年給出的實質回饋更是「誠意滿到溢出來」。自1月24日到2月15日的四波指定日期，會員可享「週週9折」的霸氣回饋，量販店/線上購物單筆滿2,000元享回饋；超市店/家速配則是單筆滿888元享回饋。回饋方式為實體店面贈送現金折價券，線上平台則是直接折抵，靈活度相當高。

對於想要趁過年把家電「舊換新」的人來說，絕對不能錯過的是「買家電金厲害」活動！自即日起至2月28日，會員購買家電商品每滿5,000元就獲得一次抽獎機會，總價值高達300萬，獎項包含夢幻逸品LG蒸氣電子衣櫥、SAMSUNG顯示器，還有最受矚目、價值100萬的黃金！

Ed Hardy三波潮流活動接力，美式藝術撞擊東方新年

今年最令潮流玩家驚喜的，莫過於家樂福與傳奇品牌Ed Hardy的深度跨界合作。由刺繡教父Don Ed Hardy創立的品牌，以細膩的工藝將東方神龍、老虎等刺青元素揉合美式復古風情，其大膽色調與華麗圖騰早已成為全球時尚名人的寵兒。這次家樂福特別將這股美式圖騰美學注入新年活動，獨家合作馬年限定編織圖騰，從2月4日到2月21日，共有三波活動等著消費者來挑戰：

第一波：量販限定！滿額APP開抽（2/4～2/16）

只要在量販店單筆消費滿2,400元，記得消費當天到家樂福APP領券，就能玩輪盤抽獎，而且是100%人人有獎！獎項包含極具收藏價值的Ed Hardy 20吋限量行李箱、馬年限定保溫杯與手提袋還有家速配或線上購物折價券，讓人時尚指數瞬間爆表。

第二波：大年初一！限量福袋抽金馬（2/17限定）

每份售價只要198元的新春福袋，在量販/超市同步開賣，除了內含超值好物，還附贈刮刮卡一張。序號登錄後，不僅有機會帶走Ed Hardy聯名行李箱與保溫杯，更有機會再次問鼎價值88萬的馬年金條大獎！

第三波：超市限定！滿額送潮流夾鏈袋（2/18～2/21）

大年初二到初五，只要在超市店單筆消費滿800元，就能把馬年Ed Hardy限定圖騰的夾鏈袋帶回家，裝發票收據和生活雜物都實用，數量有限，潮流迷千萬要設好鬧鐘！

從最搞怪的走春戰袍到最潮流的Ed Hardy聯名，家樂福2026年貨節不僅要讓你「衣食無缺」，更要讓你成為過年期間全台灣最有型、最懂買的消費達人，還不快出發！

