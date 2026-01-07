法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

▲全聯再捐1,000萬，讓重傷被害人家庭走得更穩。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

讓善意持續流動！為陪伴重傷犯罪被害人家庭走過漫長而艱辛的復原之路，犯保協會攜手全聯推動「全馨照顧、聯結希望」計畫，7日於法務部舉辦成果發表暨捐贈儀式。全聯董事長林敏雄表示，盼以此次加碼捐贈千萬元拋磚引玉，號召更多力量投入輔具與復能服務，讓重傷被害人家庭在最脆弱的時刻，有制度、有陪伴、不再孤單前行。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，重傷犯罪不只改變一個人的人生，往往牽動整個家庭，面臨長期醫療、復健、照顧與經濟壓力，單靠政府制度難以獨力承擔，必須結合民間力量，才能讓支持真正走進生活。他感謝全聯實業長期投入公益，讓法律不只是條文，而能轉化為實際幫助，陪伴被害家庭走過最艱難的時刻。

高檢署檢察長張斗輝則指出，犯保協會因應《犯罪被害人權益保障法》修正施行，近年持續擴大重傷被害人家庭的支持服務，但在實務第一線，仍可清楚感受到輔具、復能與長期照顧資源的迫切需求。他表示，全聯企業的參與，不僅是資源挹注，更是公私協力的重要示範，讓制度能更貼近被害家庭實際處境，「把支持真正送到最需要的地方」。

因應《犯罪被害人權益保障法》修正施行，協會自2025年5月起與全聯實業合作推動「全馨照顧、聯結希望」計畫，針對重傷被害人在復原重建過程中最迫切的需求，提供輔具與照顧設備補助。114年度計畫期間，已實際補助全國24位重傷被害人，補助總金額達新台幣142萬6,088元，提供義肢、輪椅、氣墊床、復健與牽引設備、氧氣製造機、抽痰機及居家無障礙設施等20類輔具。

▼左起為張斗輝、法務部部長鄭銘謙與全聯實業董事長林敏雄。（圖／記者黃宥寧攝）

全聯實業董事長林敏雄表示，企業不只是做生意，更應在社會需要的時候站出來。看見許多重傷被害人家庭在漫長復原路上需要有人陪、有人撐，因此全聯除持續支持既有計畫外，今年更加碼捐贈新台幣1,000萬元，擴大投入輔具與復能服務，讓資源用在最需要的地方。

▲協會自2025年5月起與全聯實業合作推動「全馨照顧、聯結希望」計畫，針對重傷被害人在復原重建過程中最迫切的需求 。（圖／記者黃宥寧攝）

今年度起，計畫也進一步擴大補助範圍，納入「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」，透過物理、職能等專業人員到宅評估與協助，幫助重傷被害人提升身體功能、延緩退化，同時實質減輕家庭長期照顧的經濟負擔。

活動現場也邀請重傷被害人家屬分享真實經歷，馨生人家屬羅秀美回憶，2023年3月，丈夫遭遇嚴重車禍，腦部、頸椎與胸部重創，短時間內反覆接受手術，原本平凡而和樂的家庭，瞬間被推入深淵。

「那時候不是只有醫療，還有官司。」羅秀美說，丈夫重傷住院，她卻必須一邊守在病床旁，一邊處理肇事責任與司法程序，復健、照顧、訴訟與經濟壓力同時湧來，「你不能倒下，因為倒下了，整個家就沒有人撐。」

▲馨生人家屬羅秀美感性獻花給林敏雄董事長，感謝一路以來的溫暖支持與陪伴。（圖／記者黃宥寧攝）

她形容，那是一段「沒有時間哭」的日子，從不會抽痰，到學會抽痰；從完全依賴醫院，到返家後長期照顧。直到承辦檢察官提醒，她才第一次知道犯保協會的存在。透過輔具補助與照顧設備的協助，丈夫的生活品質逐步改善，也讓她在最孤立無援的時候，感受到社會沒有遺忘他們。「那不只是錢，是有人告訴你，你不是一個人。」羅秀美哽咽地說。

犯保協會強調，重傷被害人及其家庭的需求並非短期，而是一條漫長的復原之路。未來將持續攜手全聯實業，透過經濟支持與復能服務，落實「全馨照顧、聯結希望」的精神，陪伴更多家庭，在傷痛之後，慢慢找回生活的方向與尊嚴。