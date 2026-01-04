破碎婚姻能補救嗎？關係專家教「4步驟修復信任感」

▲關係破滅後，如何重新建立信任？（示意圖／CFP）



文／喬納森・羅賓森（Jonathan Robinson）

摘自／究竟出版《伴侶溝通的奇蹟：鞏固親密關係的對話練習》

信任有如伴侶關係的基石，沒有信任，整個關係會直接崩解。就算你有絕佳的溝通技巧，一旦信任感崩壞，你們的關係也會瓦解，不管你講什麼話，她都聽不進去。

我們前面已經談過，「指責偵測器」被觸發後，你的伴侶會暫時聽不見你所說的話。假如信任被破壞了，伴侶也同樣會如此——除非你修復信任感。我在諮商工作裡，常常看到伴侶之間不斷互相傷害，直到兩人的信任感蕩然無存。

教導更好的溝通方式固然有必要，但還不足以修復損傷。因此，如果你和伴侶之間的信任感被破壞了，你還得學會其他技巧才行。

假如你覺得另一半和你漸行漸遠，首先要做的，是看看這當中是否真的有問題。我會請我的個案使用「信任溫度計」的概念：「10度」表示你的伴侶可以安心信任你，「1度」表示他完全不信任你，「5度」大約是平均。

如果你覺得伴侶好像越來越疏離，你可以問他：「我在你的信任溫度計上是幾度？」如果他回答6度以上，那你們應該沒什麼問題，但度數太低就表示你們需要進行修復工作。

在談論怎麼修復信任感之前，我們應該先看看信任感會怎麼被破壞。

在伴侶關係中，信任感被破壞或摧毀的方式主要有兩種：第一，你可能沒有遵守和伴侶之間的承諾，假如這項承諾非常重要，你只需要打破一次，就足以摧毀兩人之間的信任。舉例來說，如果其中一方有婚外情，兩人的關係往往就會破碎。

第二個方式是傷害伴侶，正如承諾一般，有時候伴侶只需要被傷害一次，信任感就有可能被摧毀，比方說對伴侶家暴。但更常發生的情況是由許多小傷漸漸累積，再由最後一根稻草把駱駝壓垮。在我的工作裡，我會對「承諾失信」和「累積小傷」兩種情況採取不同的諮商方法，我們先來看看第一種情況。

▲有時候伴侶只需要被傷害一次，信任感就有可能被摧毀。（圖／CFP）

●重新取信於對方

回想一下，你的伴侶什麼時候曾違背了對你的承諾，而且兩人都知道是他犯了錯，而你那時想要他怎麼做？可能會和大多數人一樣，不想聽他的理由或藉口；當他設法替自己辯解時，你可能只會更憤怒。

當一個人違反承諾時，應該進行以下4個步驟，我將這個流程簡稱為RARE。

第一個R是「責任」（Responsibility）：假如你違反承諾，在其他事情發生之前，得先表達你會為此負責，你必須先願意承擔責任，伴侶才會願意聽你說的話。「承擔責任」表示你現在可以對剛剛發生的事情有所回應——只有在你先承認自己失信之後，你才能對此做出回應。

在承擔責任後，接下來要道歉（Apologize）：當一個人受傷時，會想聽到誠摯的道歉，這一步沒有辦法規避，如果你堅持繞道，最後只會撞上一面牆。誠懇地道歉對修復信任感非常有用，正因為很少人願意誠懇道歉，使得這樣做的效果更為強大。

除了為自己的失信道歉之外，也為你帶來的傷害道歉。道歉不會花你一毛錢，卻足以完全改變情況，在伴侶的眼中，你的品格會顯著提升。

下一個R是請求資訊（Request information）：問一下伴侶：「我能不能做點什麼，讓你不要那麼難過？」或是「你想不想要我現在替你做什麼事？」面對食言的一方，每個人的反應不一。這時詢問伴侶有什麼需求，可以讓她知道你真的關心她，仔細聽她怎麼回答，然後盡可能滿足她的請求。

最後一項是取信（Entrust）：亦即「帶有信心，向對方承諾」。當承諾失效、信任受創時，療癒過程的最後一個步驟是訂下一個新的承諾，而且你必須願意遵守這個承諾。如果你不立下新的承諾，伴侶很可能不會覺得你是真心感到抱歉；也就是說，當你立下新的承諾，等於是向你和伴侶宣告你真心想要改變。

每個人都會犯錯，但大多數人只會讓自己越錯越大，因為他們要不是選擇責怪別人，就是不肯承認自己有錯，請不要這樣，因為這樣做沒有用。

請你當個「RARE」的清流：承擔責任、道歉、請求資訊，最後用新的承諾取信於對方。這個過程也許不容易，但並不會花太多時間，而且對修復信任非常有幫助。另外，這個過程也能讓你避免陷入自我損害的循環當中，對你自己誠實，也對你的伴侶誠實。

●累積小傷

假如一個人一再違反規範，一次又一次的傷害就會因此累積，終至破壞兩人之間的信任感。這種情況下，壓垮駱駝的最後一根稻草往往只是一件不起眼的小事。

你可能連信任感已經蕩然無存了都不知道，因為你也許沒有犯下什麼明顯的錯誤。此時RARE公式就不太適用了，因為你不知道該為什麼事情承擔責任，或者該為什麼事情道歉。假如你覺得應該是某件小事導致信任感崩潰，你必須用另一種方式來彌補。

如果伴侶和你漸行漸遠，就算你不知道她為什麼難受，你也應該設法認知她的痛楚。這個時候不要替自己辯解、試圖解決問題或是放任她不管，而是讓伴侶的感受自然流動，同時也試著感同身受，這樣的舉止可以幫助你們彌補創傷。

你可以問她現在有什麼感受，然後語帶同情，告訴她你也因為她的痛苦感到難受。接下來，只要聽她說話就好，看看你能不能更理解當下的狀況。你越了解她這時的想法，就越有辦法修補她內心破碎的信任感。

接下來，你需要釐清伴侶漸行漸遠的理由。如果你沒有犯下什麼大錯，她卻明顯感到難過，一定是因為她對某件事的詮釋和你不一樣。

在這裡提供一個例子：幾年前，我和海蓮娜一起去度假，那時我們還沒有這樣一起出遊過。我為了省錢，在不知不覺中觸犯了她的許多規範，像是住宿和吃飯的地點等等。

有一天剛開始下雨的時候，我們走進一間超市買菜。我跟她說：「羽絨衣不要弄濕，弄濕就沒用了。」我們開車離開超市的時候，我看到海蓮娜的臉色不太好。種種小傷一直累積，最後破壞了原本就已經脆弱的信任感。

我不知道自己什麼做錯了，但狀況顯然出了點問題。我認知她感受到的痛苦，用溫柔的語氣試探，最後發現是那句「羽絨外套不要弄濕，弄濕就沒用了」導致現在這個局面。

我內心理智的一面想要大叫：「這樣講有什麼不對嗎？」但我知道不應該這樣說。海蓮娜顯然把我當時講的那句話當成另一種意思來解讀。於是我問她：「我當時跟你說羽絨外套的事，你覺得我想要表達什麼意思？」她以為我是在指責她安逸過頭，害怕我們兩人個性相差太多，因此不可能成為一對。我知道一旦了解她如何解讀我說的話，我就能嘗試修復我們之間的信任感。

我發現「你覺得我想表達什麼意思？」對釐清誤會和創傷非常有用。我們會直接假設別人對言語的反應和自己一樣，但事實並非如此。只有在我們知道伴侶真正的想法之後，才能彌補因為種種誤會而累積下來的創傷，我們得到的資訊越多、越準確，就越有辦法修復傷害。

在伴侶關係中，傷害多半會因為誤會而一直累積下去。我聽到海蓮娜那樣解讀我說的話時，不是馬上跟她說她那樣解讀完全不對，而是認知她基於解讀我那句話的方式，當然有理由覺得受創。

接著我說：「我的意思是，我會擔心你的身體健康，假如你的外套弄濕了，那件外套就無法幫你保暖，你可能會因此覺得不舒服。」海蓮娜知道我講那句話有正向意圖後，就不再覺得受傷了。一旦釐清語意後，我就可以即早修復傷害，避免它擴大、導致信任感破碎。

●讓伴侶知道自己有多關心他

釐清誤會之後，最後一步是讓伴侶知道你有多麼關心他。我們內心感到受傷的時候，那份「受傷感」是因為我們覺得自己好像被人排拒。海蓮娜那時會覺得受傷，是因為她以為我不能容忍她對舒適的要求，因此解藥當然就是向她表達愛意。

一旦她相信我真的愛她，我們之間的信任感就回復了。像這樣的小誤會不需要花太多力氣，就能讓她相信我真心愛她、接受她。如果誤會和傷害已經累積很久都沒有修復，你可能就要花費一番心力才能說服另一半你愛他，這時，知道怎麼讓對方怦然心動大有幫助（當然，也需要耐心）。

我在諮商的時候，經常碰到信任感受重創的伴侶，像是一方發生外遇；也有不少人因為小傷不斷累積，所以必須有非常慎重的寬恕行為才能修補好兩人的關係。當一方內心嚴重受創，他通常必須把創傷和憤怒的感受完全宣洩出來，才有辦法原諒另一半。

宣洩情緒最好在個別治療的時候進行，如果受傷的一方直接向對方表達他的情緒，兩人經常會因此吵架，但在個別諮商中將這些情緒宣洩出來，就不會造成更多傷害。

假如個案來找我的時候，內心積了很多怨氣，我有時會請他寫一封信給伴侶，在信中把所有的憤怒都寫出來，而且寫得越具體、越難聽越好，到最後，我會鼓勵他寫下「為什麼宣洩怒氣對他有幫助」的內容。等他寫完以後，我會要他把這封信燒掉，燒信是一個象徵：現在可以完全重新來過。信任感完全砍掉重練更容易。

信任感和愛類似，兩者皆無色無味又無形，力量卻無比強大，肉眼雖然看不到，內心裡一定感受得到。在伴侶關係中，讓信任溫度計一直保持溫暖十分重要，同時也要注意溫度什麼時候開始降低。一旦發現信任感出了問題，就盡快設法修補。

信任感受創有如剛剛出現的傷口，如果沒有及時妥善處理，就有可能感染和擴散。不過，正如骨折後的骨頭可以復原、變得更強壯，信任感只要修復得當，也有可能更加茁壯。

★本文摘自究竟出版《伴侶溝通的奇蹟：鞏固親密關係的對話練習》，作者喬納森・羅賓森（Jonathan Robinson），美國知名的心理治療師、作家、TEDx講者與心靈成長領域的權威。曾多次登上美國最具影響力的節目《歐普拉脫口秀》，獲歐普拉盛讚其書「能讓人當下開始改變生活」。透過此書，他已幫助超過百萬對伴侶修補裂痕、找回連結。