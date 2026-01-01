快訊／8縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象署今（1日）上午10時49分針對8縣市發布低溫特報，因1日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今下午至明（2日）晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；低溫區域【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；【黃色燈號（寒冷）】苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等8縣市，預計影響時間將持續到2日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

苗栗縣、宜蘭縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

