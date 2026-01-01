　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮跨年衆星拱月！高空煙火照亮洄瀾夜空　全場倒數迎新年

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025-2026 花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會於花蓮市東大門重磅登場，現場施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴，縣長徐榛蔚表示，花蓮不僅以山海景致聞名，更以溫暖的人情與堅韌精神帶領城市持續向前，歡迎全國民眾在新的一年走進花蓮、感受洄瀾魅力。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

日本樂團 Czecho No Republic 一登場便以《七龍珠超》片尾曲帶動全場情緒。

日本樂團 Czecho No Republic 一登場便以〈Amazing Parade〉帶動全場情緒，隨後接連演出〈No Way〉、〈Electric Girl〉、〈Psychedelic Night〉、〈Day by Day〉、〈Firework〉等歌曲；當《七龍珠改》、《七龍珠超》片尾曲〈Oh Yeah!!!!!!!〉與〈Forever Dreaming〉前奏響起時，立刻喚起觀眾童年記憶，台下尖叫聲與合唱聲此起彼落。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

來自 2025「洄瀾新秀爭霸讚」的兩組優秀新秀─榮獲「閃耀之星優選」的 Haiz 海子樂團 以原住民族語創作為核心，將文化、土地與記憶融入旋律之中；而獲得「洄瀾之星優勝」的 偏執狂樂團，則以搖滾曲風唱出現實與夢想之間的偏執與堅持，同時帶來原住民族語創作，展現多元音樂能量。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有「天生藝術家」之稱的柏霖 PoLin，細膩歌聲深深打動聽眾。

有「天生藝術家」之稱的柏霖 PoLin，今年入圍第 36 屆金曲獎最佳華語男歌手，現場帶來創作專輯《允許萬物破碎》多首歌曲，包括〈How Are You〉、〈一塊小蛋糕〉，並接續演唱原創影集《火神的眼淚》插曲〈我的愛人〉與人氣作品〈破繭〉，細膩歌聲深深打動聽眾。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新世代超級女原民強音 ABUS 阿布絲 以深沉聲線層層堆疊情感，展現獨具辨識度的音樂魅力。

新世代超級女原民強音 ABUS 阿布絲 以深沉聲線層層堆疊情感，一曲〈MATA〉讓作品的內在深度在舞台上緩緩展開，接續演唱〈Fight for Love〉、〈布農〉與〈灰燼〉等歌曲，在細膩與力量之間展現獨具辨識度的音樂魅力；演出中更與舞者以幽默方式送上新年祝賀，拉近與觀眾的距離，現場氣氛溫暖而充滿活力。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

力唱將魏如昀以空靈而富有穿透力的嗓音登場帶來截然不同的動感節奏。

來自富里的孩子、實力唱將 魏如昀 以空靈而富有穿透力的嗓音登場，演唱〈想見你想見你想見你〉、〈我們沒有再見〉與〈聽見下雨的聲音〉，帶領現場聽眾沉浸於深刻而感性的音樂氛圍；〈7777 次的墜落〉帶來截然不同的動感節奏，融合她獨特嗓音與強烈律動，為舞台注入新年能量！

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲張語噥以溫柔卻充滿力量的嗓音療癒現場聽眾。

本週發布新單曲的 「狼人殺女神」張語噥，一上台便帶來熱騰騰的新作〈垃圾帶走〉，副歌巧妙融入〈給愛麗絲〉旋律，台下觀眾隨之擺動；隨後演唱〈我知道你也不是那麼快樂〉、〈不在乎〉與〈色彩〉等歌曲，以溫柔卻充滿力量的嗓音療癒現場聽眾。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

情歌王子李聖傑登熟悉而溫暖的嗓音，讓許多觀眾輕聲跟唱，氛圍揪心充滿共鳴。

百變男團 VERA 今年第二度站上花蓮舞台，延續夏日演出的火熱節奏，帶來〈Hot Like Sun〉、〈要確〉、〈Beauty And A Beat〉與〈One I Need〉等歌曲，青春魅力打中少男少女的心。身為花蓮孩子的成員蔡朕也特別向鄉親致意，現場歡呼聲不斷。

▲▼全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

倒數時刻後由人氣男團 Ozone 接力帶來充滿動感的演出。

情歌王子 李聖傑 登場後，以熟悉而溫暖的嗓音帶來〈複製貼上〉、〈最近〉與〈我們相愛吧〉等經典情歌；「我給你最後的疼愛是手放開⋯」KTV 必點金曲〈手放開〉，深情帶著滄桑的詮釋勾動現場心底回憶，許多觀眾輕聲跟唱，氛圍揪心而充滿共鳴。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

花蓮縣長及立委傅崐萁出席與全場民眾倒數迎新年。

倒數時刻後，由人氣男團 Ozone 接力帶來充滿動感的演出，接連演唱〈World Top〉、三週年單曲〈沒去過的地方 NEVER BEEN〉、演唱會限定曲〈Purple Days〉以及 2025 年聖誕推出的溫暖單曲〈浪漫主意〉，最後以〈火花〉作結，在新年的第一天以熱血與青春能量點燃全場氣氛。
 

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

花蓮跨年晚會16 吋高空煙火洄瀾夜空倒數迎新年

