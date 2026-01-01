阿妹壓軸登台東跨年「嗨唱1個半小時」！PTT暴動：好久沒這種等級

▲張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）



記者施怡妏／綜合報導

金曲天后張惠妹（阿妹）12月31日回到家鄉，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」壓軸登場，阿妹一現身，立刻讓現場氣氛嗨到最高點，就有網友驚呼，以往看完煙火就關電視，但這次台東跨年晚會請來阿妹擔任壓軸，精彩到完全一秒都不想錯過，「看她唱到天亮都沒問題」，一票網友狂點頭。

阿妹壓軸登台東跨年「嗨唱1個半小時」！



有網友在PTT發文，「這真的是我在家看跨年直播最頂的一次，通常看完煙火都直接關掉閃人了，台東今年阿妹壓軸真的太誇張，完全可以看她唱到天亮都沒問題，有人跟我一樣嗎？」

也有其他網友發文，「台東阿妹現在唱到1：20了還在輸出，high歌連發，台東整個大型夜店」、「台東根本是回到妹姐的主場…這氣勢唱到天亮沒問題吧？」「阿妹全場沒對嘴，菸酒嗓沒了，高音唱得上去了，狀態大好！」

現場氣氛炸裂 網讚賺爛「好久沒這種等級了」



許多網友狂讚，阿妹連唱一個半小時，全程沒有休息，狀態絕佳，「火力全開啦」、「家鄉的空氣，夢回青春期」、「免費的阿妹演唱會幹嘛不看」、「阿妹是不是唱嗨了，停不下來啦」、「今年確實很特別，完全沒料到」、「一直沒唱完，害我不想睡」、「重點是完全不想換別場看，整場都頂」、「現場賺爛，好久沒這種等級了」、「我覺得誠意太滿了，滿到我已經真心要斗內了」、「謝謝阿妹帶給我們一個難忘的跨年」、「連唱一個半小時，妹神太棒了」。

阿妹親自坐鎮家鄉台東的跨年晚會，率領10組藝人徹夜飆唱，吸引不少粉絲湧入台東追星，市區旅館住房幾乎客滿。鄉民直指，台東直播在跨年時刻、阿妹登場瞬間，線上人數直飆25萬，堪稱今年全台人氣最爆棚的跨年晚會。